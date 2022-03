El zamorano Dani Hernández renuncia a arrojar la toalla pese a la racha negativa que lleva el Zamora CF y se muestra confiado en que todavía hay margen de reacción. “Estamos bien, el otro día hicimos un partido en el que plantamos cara a uno de los mejores rivales del grupo y esa es la línea a seguir. El lunes estás fastidiado pero el termómetro está a tope porque si no creemos nosotros, quién va a creer. Estamos convencidos de que lo podemos hacer, siguiendo la línea del juego del pasado domingo”.

El capitán del equipo rojiblanco reconoce que el Zamora “salió el pasado domingo al campo a demostrar esa rabia tras la derrota ante el Dux, un rival directo”. “Somos conscientes de que nos tenemos que hacer fuertes en casa, venimos de dos derrotas seguidas contra dos rivales a los que teníamos que haber ganado porque son rivales directos, y esa es una línea clave para conseguir la permanencia porque fuera será mucho más difícil”.

El mediapunta zamorano respeta al Celta B pero no descarta nada: “Perdió el otro día contra el Tudelano pero es un rival que actúa como son los filiales, puedes esperar la mejor o la peor versión de ellos, pero son chavales con muchísima ilusión, tienen la Primera División a un paso, y esperamos su mejor versión. Sabemos que tener que hacer muchas cosas bien para ganarles y sacar los tres puntos empezando una semana de dos partidos en casa con una victoria ante nuestra gente”.

Por otra parte, Dani Hernández reconoce no tener la clave de por qué este equipo marca tan pocos goles: “Te haces muchas preguntas y al final también te metes en la cabeza de que la tienes pero no la metes, pero el fútbol va de dinámicas y cuando está de que no, pues es imposible. El año pasado llegabas una vez en todo el partido y ganabas pero este año no las estamos metiendo, te haces muchas preguntas, pero creo que cuando empiecen a entrar -ojalá sea pronto- volveremos a meter goles como al final de la primera vuelta”.

En la misma línea, Yago Iglesias, entrenador del Zamora, reconocía este jueves que “mientras haya puntos por jugar, es posible la salvación. Si no creyera en eso es mejor que no estuviera aquí. Es difícil viendo los resultados de las últimas jornadas pero quedan once partidos por delante, diez por disputar, y hasta entonces tenemos que centrarnos en lo que toca, y en este caso es el Celta B. Difícil sí, imposible, no. Después del partido de Santander, tenemos que seguir insistiendo porque algún día cambiará”.