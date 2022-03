Yago Iglesias nunca corrió peligro en el Zamora CF

Si a cualquier integrante del Zamora CF, sea del cargo que sea, se le pregunta cómo se encuentra la respuesta podría ser unánime: con fuerzas, pero jorobado. Ha sido César Villafañe el encargado de verbalizar el estado de ánimo de un club que está viviendo en su piel las hieles del fútbol que hace tan solo unos meses fueron mieles cuando todo eran alegrías y se luchaba por ascensos. Ahora todo es distinto y en la entidad ya empiezan a encajar un panorama al que estaban poco acostumbrados pero que quieren sacar adelante. “Estoy, estamos, con fuerzas para lo que queda por delante, pero jorobados por esta situación, porque lo del domingo ya fue...”, rememoraba el director deportivo en relación al choque ante el Racing de Santander (2-1), consciente de que el equipo rubricó un gran papel ante el líder, pero lamentando que “este año si hay algún contratiempo, siempre sale cruz”.

El responsable del Zamora CF, y absoluta mano derecha del presidente, Víctor de Aldama, en el plano deportivo admite que la derrota “no sabe igual” que la encajada la anterior semana ante el Dux Internacional, pero “es duro perder, o no sacar un empate, tras el partido que hicimos”, y es que hace un año ese encuentro no se hubiese perdido.

MESES DE ANÁLISIS

Dirección deportiva y cuerpo técnico llevan, no días, sino semanas y meses tratando de dar con la tecla para que el equipo funcione y, sobre todo, que obtenga resultados que les permitan salir del pozo de la clasificación y la pregunta siempre es la misma ¿por qué no damos la misma buena imagen siempre? Los responsables repasando muchos de los partidos y analizando cómo se han recibido muchos de los goles dirigen las miradas a “faltas puntuales de concentración en los últimos metros, en las áreas”, de las que los rivales han sacado demasiado provecho.

“Si repasas los goles que recibimos, muchos de ellos son evitables y responden a una falta de concentración que también se ha visto al contrario, a la hora de hacer goles”. Ahora quedan once jornadas (33 puntos) y el Zamora CF está a 8 puntos de la salvación, con el golaveraje perdido, pero, aun así, confían plenamente en cumplir con el objetivo marcado.

“Por supuesto que creemos, sino no jugaríamos. Creemos al 100% que vamos a salvarnos, pero no podemos hacer las cuentas de la lechera, y no miramos más allá del encuentro de este domingo.

PRÓXIMO RIVAL, EL CELTA B

Respecto a este duelo precisamente, el Celta B es actualmente cuarto y ha demostrado que es mortal ya que viene de perder contra el Tudelano. No obstante, se espera un encuentro complicado y que llegaron a tildar de “clave” y es que son tres puntos que hay que sacar “sí o sí”.

Toda esta crisis en la que el equipo está inmerso desde principios de temporada se cobró hace meses su primera víctima, David Movilla, como después sucedió en el mercado invernal con la llegada de nuevos jugadores que obligó a dar bajas. Sin embargo, en palabras del secretario técnico de los zamoranos, Yago Iglesias “nunca corrió peligro” en el cargo, y en la entidad se confía plenamente en él para sacar la situación, algo con lo que quiere dar por zanjado cualquier debate sobre el futuro del entrenador gallego, al menos de momento.

De cara al encuentro de este próximo domingo, y conscientes de que “poco le podemos pedir a los aficionados” dada la situación que atraviesan, Villafañe sí espera, o desea, que durante los noventa minutos los jugadores puedan sentir su apoyo desde las gradas, algo que todos están convencidos ayudará a los suyos a mantener esa concentración que se reclama y dar un paso que parece indispensable, y es que todo lo que no sea sumar tres puntos será caer al abismo. Y eso en la entidad lo saben.