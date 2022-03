Cinco meses han pasado desde que Jon Mikel Magunagoitia se retirara del terreno de juego en el minuto 54 frente al Rayo Majadahonda en el Ruta de la Plata. Sufría una lesión de gravedad, concretamente, una rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla, que le impedía continuar compitiendo.

Tras pasar los primeros meses de su lesión recuperándose en Bilbao con Alain Gandiaga (readaptador de la SD Eibar) y Javi González (fisioterapeuta), el arquero del Zamora CF está más cerca de volver, ya que su evolución ha sido muy buena gracias al tratamiento que ha seguido.

Sus declaraciones

De esta forma, el propio jugador indicaba al Departamento de Comunicación del club: “Me siento muy bien, con confianza y seguridad, el proceso ha tenido un seguimiento muy profesional todo el tiempo y he estado en las mejores manos en todo momento. Siento que todo esto me esta enseñando a verlo todo desde otra perspectiva y estoy seguro de que me ayudará para llegar a mi mejor versión”.

Su incorporación a los entrenamientos está siendo de manera progresiva y esta misma semana empezaba a entrenar sobre el césped con José Ignacio González, entrenador de porteros, realizando entrenamientos específicos de guardametas. El arquero vasco seguirá trabajando con Diego Jorge Bailón, readaptador de lesiones del Zamora, y con los fisioterapeutas del club, Ángel Esteban y David Ramírez, para alcanzar el cien por cien de su nivel cuanto antes.

Su trayectoria

El portero natural de Amorebieta llegó al club rojiblanco el pasado verano procedente del filial del Eibar, el CD Vitoria, aunque también ha entrenado y trabajado con el primer equipo. El guardameta de 21 años se formó en las categorías inferiores de la SD Amorebieta. Además, fue alistado en la selección de Euskadi Sub-18.