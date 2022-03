La Real Federación Española de Balonmano ha celebrado en la mañana de hoy el sorteo para la fase final de la Copa de la Reina 2022, edición que se disputará en Guipuzcoa entre los días 29 de abril y 1 de mayo. Y la fortuna ha querido que, en la primera ronda, haya un duelo con mucho sabor zamorano.

El sorteo del torneo del KO ha emparejado en primera ronda a los dos equipos con jugadoras zamoranas en sus filas. El Súper Amara Bera Bera de María Prieto O'Mullony y el Caja Rural Aula Cultural de Elba Álvarez medirán sus fuerzas para buscar un hueco en semifinales.

La eliminatoria no deja de resultar curiosa, ya no por el particular duelo entre las dos canteranas del Balonmano Zamora, sino porque hace apenas pocos días que ambas escuadras se enfrentaron en la Liga Guerreras Iberdrola, con victoria del conjunto vasco por un ajustado 27-29 en el Pabellón Huerta del Rey.

María Prieto O'Mullony, la lateral que acumula 24 goles en 17 partidos con el Súper Amara Bera Bera, actual líder de la liga en la élite española, tratará de sumar lo máximo al anfitrión del torneo para derrotar a un Caja Rural Aula Cultural que se crece en la Copa de la Reina y que contará para dar la sorpresa con una entonada Elba Álvarez, con 57 tantos en 14 apariciones esta temporada en campaña regular.

El choque, sin duda, promete y mucho, siendo uno de los duelos más atractivos de unos cuartos de final que completan los siguientes encuentros:

BM Granollers-Atlético Guardés

BM Rémudas-BM Málaga Costa del Sol

CBM Elche-CB La Calzada.