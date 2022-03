Agónica victoria del Recoletas Zamora en su visita al Celta Zorka Recalvi en un partido donde comenzó por detrás, a causa de la efectividad en el tiro de las locales y la buena defensa, pero consiguieron darle la vuelta a partir del segundo tiempo y, con la necesidad de una prórroga, Isa Latorre consiguió certificar el triunfo con un triple ´in extremis´ que hizo bueno una gran actuación individual de Morgan Green a su vuelta.

Y es que el Recoletas Zamora, tal y como dijo en la previa su entrenador Jacinto Carbajal, llegaba al duelo frente al Celta Zorka Recalvi tras “un maratón y un viaje, entre semana, a Estepona, además de las dos prórrogas ante Juventud. Sin apenas pausa, juegas contra Canoe” en un partido para olvidar. Martes y miércoles libre y reset para enfrenarse a un equipo que se encontraba peleando por las últimas plazas del play-off y que, normalmente, se engrandece en casa. Por lo que el duelo se prevenía de altos vuelos. Eso sí, para ello Carbajal pudo contar con Ije Ajemba y Morgan Green, tras sus ausencias en los últimos partidos, pero no con una determinante e importante Gala Mestres.

El partido entre el octavo y cuarto clasificado inició con el salto inicial que ganaron las locales para comenzar con dos puntos de Mulligan y un triple de Sara Castro que Ayemba respondió con dos tiros libres acertados. Sin embargo, Davydova sacó un dos más uno que permitió que el Celta ampliara su ventaja a los seis puntos de distancia. Algo que provocó el primer tiempo muerto de Carbajal. Las visitantes reaccionaron, con varios triples, pero solo consiguieron reducir las distancias a los tres puntos ante la efectividad en el tiro de las gallegas.

En el segundo cuarto ambos conjuntos volvieron desde la línea de 6,75 metros y mantuvieron las distancias en el electrónico del Pabellón de Navia. Y es que el acierto exterior local castigó mucho a las de Jacinto Carbajal que atacaron y defendieron bien pero no fue suficiente para parar al conjunto gallego. Aún así, la insistencia y el buen juego interior permitieron que el Recoletas Zamora empatara el partido pero no por mucho tiempo, ya que Mariona Martín volvió a responder desde la línea del triple. No una sino dos veces que obligó a Carbajal a volver a pedir tiempo muerto. A su vuelta, Montoliu respondió con un triple y, seguidamente, Morgan Green y es que la efectividad en el tiro de tres fue determinante para no descolgarse en el electrónico. Una eficiencia que acabó con tan solo dos punto de diferencia entre ambos equipos al termino de la primera parte (43-41). Y es que las visitantes registraron un parcial de 14 a 22 en el un buen segundo cuarto.

EL ZAMARAT SUBE LA PRESIÓN

El equipo celeste comenzó muy bien en defensa pero la presión visitante hizo efecto y Morgan Green empató la contienda. Tras ello, la misma jugadora anotó un primer tiro libre y falló el segundo para poner por delante al Recoletas Zamora en el marcador por primera vez en todo el partido. Casi media hora tuvo que pasar para ver a las visitantes con ventaja. Sin embargo, aguantaron y fueron por delante durante gran parte del tercer cuarto. Además, la falta de acierto del Celta Zorka Recalvi permitió que las visitantes pudieran coger las riendas con más comodidad.

Y es que el desorden en ataque y en cierta manera el intercambio de golpes entre unas y otras no benefició a las locales que se vieron superadas por primera vez en el partido. Un correcalles que permitió a las zamoranas aguantar una ventaja que Morgan Green, quien se erigió como la máxima anotadora del partido, amplió gracias a un dos más uno. Solo una falta personal, sobre la bocina, puso emoción a unos minutos finales que dominaron las zamoranas hasta poner una buena ventaja en un marcador que acabó +6 a favor del Recoletas al final del tercer cuarto.

El Celta Zorka Recalvi buscó con insistencia recortar distancias al inicio del último cuarto para meterse en la lucha por el triunfo. Llegaron a poner tres puntos de distancias pero Clara Che, anotando sus primeros puntos en el cuarto tiempo, materializó tres puntos que los árbitros terminaron dándole por dos. De todas formas, las zamoranas mantenían la ventaja y aguantaban los ataques de las locales. Y es que Morgan Green, con hasta seis tiros de tres encertados, fue determinante para llevarse un partido muy disputado e igualado que se acabaron llevando las del Carbajal gracias a la buena defensa exterior y la eficacia en el tiro, tanto de tres como de dos.

UNA VENTAJA DE DIEZ PUNTOS

En los últimos minutos, las zamoranas consiguieron irse de diez en el marcador y entonces fue momento para las pizarras, donde ambos técnicos buscaron llevarse el triunfo a través de la estrategia en defensa. Aunque lo cierto es que las gallegas se abonaron más bien a la épica y a punto estuvieron de dar la sorpresa. Un parcial de ocho a cero y un triple ´in extremis´ de Mariona Marín permitieron a las celestes colocarse a tan solo dos puntos con cincuenta y dos segundos de tiempo aún por disputar. Al final, Musa con un tiro de dos acabó empatando la contienda a falta de siete segundos.

De esta forma, se vivió la primera prorroga de la temporada en el Pabellón de Navia que comenzó con tiros libres para el Zamora. Eso sí, las locales consiguieron estar durante algunos minutos por delante pero el acierto en el tiro de Isa Latorre permitió que las visitantes pusieran oposición a la buena actuación de Musa en la recta final. Sin embargo, un mal balance defensivo volvió a poner la igualada en el electrónico a falta de cuarenta segundos.

Lo aprovecharon las celestes y a falta de nueve segundos, Fequiere puso dos puntos de ventaja para las locales pero Isa Latorre se sacó un triplazo de la chistera en el último segundo y prácticamente desde el círculo central para evitar la derrota y certificar el triunfo del Recoletas Zamora a domicilio.

FICHA TÉCNICA

Celta Zorka Recalvi: M Mulligan (10), M. Davydova (9), J. Fequiere (5), M. Martín Llaveria (15) y S. Castro (13). También jugaron: C. GArcía (5), L. Fontela (2), M. Musa (6), L. Lamana (16) y A. Coello (0).

Recoletas Zamora: M. Montoliu (5), O. Santana (8), I. Ajemba (8), M. Green (28´) y I. Latorre (10´). También jugaron: C. Che (2), C. Waters (2), M. Gómez (3) y N. Ezeigbo (16).

PARCIALES Primer Cuarto: 29-19 Segundo Cuarto: 14-22 Tercer Cuarto: 12-22 Cuarto Cuarto: 20-10 Quinto Cuarto: 8-9

ÁRBITROS: Seijo Vázquez y Escariz Torres.

PABELLÓN: Pabellón de Navia.