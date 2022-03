Zamora contará con tres jugadoras en las selecciones de Castilla y León Sub 15 y 17 que se reunirán el próximo martes para realizar un entrenamiento preparatorio para el Campeonato de España de estas categorías que tendrá lugar en el estadio Raquel Alvarez Polo de Toro.

Dos jugadoras e la UD Bovedana ha sido incluidas en la convocatoria, Claudia González Guerra (Sub 15) e Itziar Muñiz Rico (Sub 17) y también estará Lucía Zapatero, de categoría sub 17, y que milita actualmente en el CAF de Astorga que también milita en la Liga Autonómica.

El Campeonato de España que se disputará en Murcia, y participarán la selección anfitriona y la de la Comunidad Valencia del 31 de marzo al 2 de abril.

Las provincias más representadas en las convocatorias realizadas por la Federación Territorial son, con diferencia, las de Burgos, Salamanca y, sobre todo, Valladolid. Zamora tan sólo contará oficialmente con dos representantes, las dos de la UD Bovedana, ya que Lucía Zapatero figura en la convocatoria de Léon ya que juega en el Astorga.

Lucía Zapatero Fernández es natural de San Pedro de La Viña y se da la circunstancia de que su hermano Alejandro Zapatero juega en el Real Valladolid en categoría infantil.