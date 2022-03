El jugador zamorano del BM Zamora Enamora Andrés Pérez señaló ayer respecto al inicio de la segunda fase de la temporada en División de Plata que “va a ser muy igualada y, de hecho, ya partimos empatados con otros dos equipos y tenemos a otros dos a dos puntos. A diferencia de la primera parte de la temporada, ahora no va a haber "ningún megaequipo con aspiraciones a Asobal aunque sí hay otros que no se esperaba que estuvieran en esta fase por el descenso, que saben competir muy bien. No hay ninguno descolgado por lo que será una segunda fase en la que tendremos que pelear muchísimo porque va a estar muy igualada”.

El jugador zamorano reconoció además en rueda de prensa que será una competición muy peligrosa porque “cualquera puede ganar a cualquiera y no podemos ir con matemáticas hechas como podría pasar en la primera fase en la que sabías que contra algunos equipos no nos iban a valer los puntos. Aquí valen todos los puntos igual y es muy importante que comencemos compitiendo bien y puntuando ya en los primeros partidos para intentar alejarnos cuanto antes del abismo de la sexta plaza que marca el descenso y que queremos evitar cuanto antes”. Andrés Pérez asegura que se encuentra muy satisfecho con la recuperación de la lesión que le ha tenido parado durante mucho tiempo: “Está ya prácticamente olvidada, es una lesión puñetera porque es muy larga, pero creo que ya está superada. A mi me afectó personalmente mucho la recaída de Nacho porque sufrimos la misma lesión, pero ahora mentalmente estoy fuerte y físicamente, la pierna responde bien”. Por su parte, Iván López, entrenador del Zamora Enamora, también coincide en que el nuevo grupo estará marcado por la igualdad: “Ya de inicio hay gran igualdad al comenzar como lo indica que entre el sexto y el primero haya solo tres puntos de diferencia y algún equipo que en la última jornada de la primera fase se ha conseguido agarrar a la permanencia. También un poco de incertidumbre pero tenemos que intentar estar centrados en el próximo rival que es lo más próximo y ver dónde va colocando la competición a cada equipo”. El Zamora Enamora ha tenido un fin de semana de descanso que le ha permitido mantener un buen ritmo de entrenamientos y recuperar efectivos. “Nos ha servido para mejorar algunas carencias que teníamos, hemos aprovechado bien estas dos semanas”, señaló el técnico sevillano. En cuanto al Sant Quirce, el entrenador del Zamora Enamora aseguró ayer en rueda de prensa que es un “recién ascendido que ha estado toda la temporada de tapado, pero ha demostrado que compite en todos los partidos, se agarran al rival hasta el final y vamos a tener que estar bien durante los sesenta minuto. Por ello necesitaremos máxima concentración y ser eficaces en los momentos que tengamos balones para despegarnos y manejar bien los momentos del partido”. Iván López destacó el espectáculo que habrá en el Angel Nieto con la presentación de la cantera y el homenaje a José Antonio Quintana, expresidente del BM Zamora, “y habrá que estar preparados para estos momentos”, añadió Iván López.