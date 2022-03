El entrenador del Recoletas Zamarat, Jacinto Carbajal, aseguró este jueves que el desgaste de los cuatro partidos seguidos pudo influir en la última derrota ante Canoe porque "veníamos de un maratón, con el viaje entre semana a Estepona, el partido contra Joventut que fue muy exigente con dos prórrogas, y sin apenas pausa, juegas el lunes contra Canoe. No sé si nos afectó, pero para perder tienen que pasar muchas cosas. Nosotras tampoco hicimos el mejor de los partidos y atrás podíamos haber mejorado mucho. Se notó el cansancio pero también nos afectó esa baja de Ije y de Morgan Green, y durante el partido, la de Gala Mestres. Todo suma y todo empuja a no hacer el mejor de los partidos", pese a todo Cabajal quiso recordar que con las mismas jugadoras, unos días antes, hicimos un despliegue muy positivo en Estepona y sacamos un partido contra un rival muy potente".

El entrenador del Recoletas añadió que "tenemos que focalizar más en nosotras mismas, en que no hicimos el mejor de los partidos, ni la mejor puesta en escena. Igual llegó un Canoe con mucha más energía que nosotras, tanto física como mental, porque ellas se están jugando una plaza de play off y a nosotros nos costó entrar, y cuando ya estábamos en partido, no fuimos capaces de rematar".

El técnico dio descanso total a sus jugadoras el martes y el miércoles entrenaron por la tarde, "para resetear" y entre el jueves y el viernes espera que el equipo recupere para enfrentarse a un Celta de Vigo que jugó el miércoles su aplazado contra Estepona (69-57) y podría acusar también el desgaste físico. "Con lo que tienes hay que intentar hacer el mejor trabajo posible, ahora todo el mundo tiene sus intereses, su motivación para eludir el descenso o enganchar los puestos de play off". Carbajal reconoce que la sexta posición está muy lejos pero podría caerse hasta la quinta, aunque no niega que, si se dan los resultados, pueda atacarse todavía la segunda plaza: "Tanto Alcobendas como Murcia tienen partidos comprometidos y es un momento de la temporada en el que, el que afloje un poco, se va dejando partidos".

El entrenador del Recoletas contará en Vigo con Ajemba y con Morgan Freeman, y todo parece apuntar a que Gala Mestre todavía no estará recuperada del esguince que sufrió contra Canoe aunque su pregresión es "bastante positiva".

Jacinto Carbajal no quiso negar que en la moral de sus jugadoras pueda haber influido el que se haya perdido el objetivo de la primera plaza: "En el momento en que ves que ya se te queda lejos o prácticamente imposible, suele haber un bajón mental e igual no hemos afrontado estos partidos con esa misma mentalidad que afrontamos a los rivales de mayor nivel. Tenemos que ser capaces de ganar independientemente de quien esté enfrente. Es lo que nos debemos exigir".

Pensar en posible rivales para el play off, hoy por hoy no tiene sentido ya que no están, ni mucho menos, decididos los puestos del 2 al 9: "Tenemos que sacar los partidos que tenemos por delante para que no nos alcance Granada y porque también podemos llegar al segundo o tercer puestos. Es pronto para ver por dónde pueden ir los tiros y cualquier rival puede ser importante".