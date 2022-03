El CB Zamora Enamora logró una brillante victoria en Melilla ante un rival directo para luchar por la sexta plaza. El equipo zamorano fue de menos a más y dominó durante casi todo el partido ante un Melilla negado en el tiro que ofreció su peor versión. Los de Saulo Hernández fueron imponiéndose poco a poco hasta mandar de forma incontestable en el segundo tiempo neutralizando a un rival que naufragó en ataque.

Un triple del nigeriano Jeffrey sobre la bocina inauguró el marcador para el Zamora después del 5/0 de parcial de los melillenses. Luis García acaparaba los siete primeros puntos del Melilla, donde el base granadino se mostraba intratable. Kalinicenko, tantas veces decisivo en el Melilla, anotaba el segundo triple de los zamoranos. Traoure rivalizaba con Fall por mandar debajo de los aros, con más experiencia para el senegalés.

Empataba el partido el Zamora (10-10) tras un 0/5 y un ritmo de partido muy acelerado. Luis García, mejor defendido, quedaba oscurecido y ambos equipos ante las dificultades para las penetraciones se sentían más cómodos con tiros lejanos. Tamba hacia su primer triple pero el equipo zamorano, con Harris buscando un ritmo alto, no encontraba buenas situaciones de tiro. También fallaba el Melilla y el marcador se ralentizaba. Tres tiros libres de Nathaniel le daban la primera ventaja al Zamora después de una falta sobre el irlandés a pocos segundos del final del primer acto.

GRAN SALIDA ZAMORANA

Los de Saulo Hernández salieron muy enchufados en el segundo acto y se pusieron 15-21 con un parcial de salida, con Nathaniel muy acertado.

Todos los puntos anotados por Melilla eran desde la línea de tiros libres, cuatro en tres minutos, impotente para superar la buena defensa de los zamoranos, que abrían una pequeña brecha (19-25). Los de Javier Nieto estaban atascados, sin recursos ofensivos y el Zamora se sentía cómodo, con Tamba como protagonista en casi todas las acciones de ataque. Un triplazo de Diego De Blas inauguró las canastas de campo para el Melilla y una canasta de Cadiou sumaba un parcial de 5/0 que en un momento le dio la vuelta al marcador y ponía por delante de nuevo a los melillenses (26-25). Pedía tiempo el técnico del Zamora después del bajón de los suyos. Un triple de Solarin devolvía la ventaja a los zamoranos pero Promes hacia lo propio y el partido se mantenía igualado. Harris anotaba su primera canasta después de una acción individual que terminaba con una vistosa bandeja.

El Zamora ganaba casi todos los rebotes imponiendo sus centímetros. Fall, la torre local, anotaba sus primeros puntos desde la línea de tiros libres para registrar otro empate (33-33). Una genialidad de Harris con canasta y tiro adicional a catorce segundos del descanso ponía otro más cinco para el Zamora. Falló el Melilla su ataque y los de Hernández se iban al intermedio con un apreciable botín.

MISMO GUION

Tras el descanso, se mantuvo la misma tónica, con un Zamora más entonado que fue sumando y distanciándose de un Melilla errático. Los locales hacían la guerra por su cuenta y se estrellaban ante las torres zamoranas. Harris seguía inspirado y los de Hernández se beneficiaban de las numerosas pérdidas de los locales. El Zamora superaba la barrera de los diez puntos y el cuarto triple de Harris (49-66) dejaba el partido muy favorable para los de Saulo Hernández. Los locales tenían muchos problemas para anotar y el Zamora lo hacía casi con normalidad.

El último acto Tamba daba la primera canasta al Zamora y ponía la máxima diferencia del partido con un inapelable más 20. Jorda y Luis García eran los únicos jugadores del Melilla que veían aro pero su aportación era insuficiente. Javier Nieto paraba el partido al comprobar que sus jugadores eran incapaces de tomar el pulso del partido. No mejoró el equipo melillense y aunque el Zamora había bajado sus prestaciones, le alcanzaba con su ventaja para mandar en el partido. Tamba seguía omnipresente con un imán para casi todos los balones y Nathaniel mantenía su eficacia. El Melilla no dominaba el rebote, no podía correr y en juego estático le faltaban ideas, mientras que el Zamora era muy superior debajo de los tableros y en la línea de seis setenta y cinco.

Una ligera reacción local recortó la diferencia a trece puntos (67-80) a poco menos de dos minutos para el final. Se había relajado el Zamora pero el tiempo corría a su favor llegando al final con autoridad pese a la desesperada respuesta de los melillenses.