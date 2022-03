Ganar siempre es positivo, pero si esa victoria es ante el líder, sabe mucho mejor. Eso sintió el CB Zamora Enamora tras superar a Ourense el pasado fin de semana, aunque ahora todo ese impulso habrá que plasmarlo ante un rival directo como es el Construcciones Soler de Melilla al que visitan esta misma noche (20.00 horas).

A este respecto, uno de los jugadores que conforman la plantilla zamorana, Marc García, admitió que “la victoria nos ha devuelto la confianza que necesitábamos para afrontar los partidos que nos quedan y estar lo más arriba posible”, y recordó que ahora mismo se encuentran en un momento vital de la competición en el que hay mucho en juego, y con mucha igualdad entre todos.

Viaje en el día

Lo que también tienen claro en el equipo es que el de Melilla va a ser un partido muy difícil porque “viajamos el mismo día, nos enfrentamos a un equipo que se juega mucho, que va justo detrás nuestro”. Con todo se mostró convencido de que “será un encuentro muy complicado ante un rival de nueve jugadorazos y en su casa, que es una pista muy complicada y donde han ganado prácticamente todo. Vamos a dar el máximo para sacar la victoria que sería muy importante”, indicó al tiempo dejaba claro que él siempre está para hacer lo que le pidan y lo mejor para el equipo.

En el baloncesto hay veces que en el ambiente se genera una energía que va más allá de lo técnico-táctico

De la remontada ante el líder también habló Saulo Hernández, dejando claro que en el deporte es más normal de lo que parece “si un equipo entra en un periodo de euforia como nos pasó a nosotros o en un bache como les pasó a ellos”, aunque tiene claro que eso no se habría conseguido sin el apoyo de la afición. “En el baloncesto hay veces que en el ambiente se genera una energía que va más allá de lo técnico-táctico o de ciertos conceptos. Había una sensación de que se podía conseguir y esa es una de las razones por las que el deporte nos apasiona tanto, porque se consiguen cosas que la lógica dice que no son posibles”.

Asimismo, el zamorano insistió en que “mi temor no es perder, porque como entrenador sé que hay posibilidades de perder cuando saltas a pista, y eso lo tengo asumido, pero lo que no tengo tan interiorizado es ver como nuestro equipo es capaz de dar un día una intensidad y concentración de 9,5 y al día siguiente pasemos a un 4. Acepto que no siempre se puede estar en el sobresaliente porque somos humanos y puedes tener días de bajar el nivel, pero tiene que haber un mínimo que a veces no hemos tenido, y eso salta a la vista de todos”, comentó en sala de prensa.

Ante el máximo anotador

Además de desear una regularidad entre los suyos, y centrado en el partido de esta noche, explicó que “Melilla es el equipo más anotador de la Liga, de los más valorados, ha perdido poco en casa y son un equipo extraordinario que tras esta racha llevaba cinco partidos seguidos ganados”. Con todo, dejó claro que “ganar allí con los condicionantes que tiene el viaje es complicado pero lo que exijo es que den el nivel de intensidad y concentración máximo, y si eso nos sirve para ganar, nos alegraremos enormemente, y sino pues coger esa línea de dar siempre lo que toca en cada partido”.

Para este encuentro, el técnico cuenta con las dudas de Malik y Gracin, aunque se mostró convencido de que si mantienen un nivel de intensidad tendrán opciones de regresar con el triunfo.