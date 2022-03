La comparecencia sin preguntas del presidente del Zamora CF, tras la derrota ante el DUX Internacional y los gritos pidiendo la dimisión del director deportivo, levantó todo un vendaval de críticas hacia Víctor de Aldama. Horas después, y con el “calentón” apaciguado, el máximo responsable rojiblanco dio un paso al frente y a través de un comunicado público quiso pedir perdón por sus palabras a todos los que se pudieron sentir ofendidos, en el fondo, pero sobre todo por las formas.

En un escrito publicado en las redes sociales de la entidad, Aldama pidió “disculpas” por sus palabras a los “fieles socios” que “no merecieron que mi rabia por la situación recayera sobre ellos”.

No obstante, sí insistió en su idea de que para él César Villafañe es un “gran profesional”, que el domingo, además, llegó a describir como “mi hermano”, y cree que no hay que señalarle como culpable de la realidad que se vive en la clasificación, y es que hay que recordar que el equipo está en descenso, a cinco puntos de la permanencia. No obstante, sí admitió que el objetivo de esta temporada era estar en la zona media y consolidar la categoría antes de intentar dar el salto al fútbol profesional dentro de dos o tres años.

“Él no tiene la culpa de que no estén saliendo los resultados, por lo que me duele muchísimo que en el Ruta de la Plata se coree: “Villafañe dimisión”, cuando considero que lo que todos tendríamos que estar haciendo es apoyar al equipo con todas nuestras fuerzas, siendo uno, y que el rival sienta la presión de la afición del Zamora hasta que el árbitro pite el final del partido”, señaló el máximo responsable rojiblanco. Con todo, el deseo de Víctor de Aldama parece ser mandar un mensaje de unión entre todos los que quieren al club rojiblanco para superar la preocupante realidad que se atraviesa en lo deportivo. “En estos complicados momentos me gustaría trasladar un mensaje de unión, que es lo que más necesita el club por parte de todos, y sobre todo por mi parte, al ser el máximo responsable del Zamora”, indicó el rojiblanco.

Asimismo, se mostró dispuesto a disculparse en persona con todos aquellos que se hayan podido sentir ofendidos por sus palabras fruto de un calentón, y subrayó que “me gustaría disculparme personalmente, por lo que agradecería a aquellas personas que se hayan sentido ofendidas que, por favor, trasladen sus datos al club para poder ponerme en contacto con cada una de ellas”.

Hay que recordar que, tras su comparecencia sin preguntas en el Ruta de la Plata, las críticas en las redes sociales se multiplicaron sobre todo por las formas y el tono utilizado en su alocución, más allá del fondo de su mensaje, y en este sentido comentó que “lo único que hago es siempre por el bien del club y de la ciudad, pero a veces es complicado cuando no noto el apoyo suficiente. Quiero dar las gracias a todos aquellos que siempre han estado al lado de la entidad rojiblanca, sintiendo muchísimo el que a veces las formas me pierdan, cuando en realidad todos mis esfuerzos van encaminados a un mismo fin: Zamora y el Zamora”.