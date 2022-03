Jacinto Carbajal analizó el partido de ayer explicando que “fue un partido que no llevamos bien desde el principio. Sabemos que ellas juegan a tumba abierta, a atacar, atacar y atacar con mucho uno por uno, muy verticales, y eso no lo hemos conseguido controlar ya desde el primer cuarto y eso marcó la inercia del partido”. El técnico naranja subrayó que el Canoe en el primer cuarto “se fue a una anotación muy alta y al descanso llegaron a 44, aunque en la segunda parte hemos estado algo mejor, hemos tenido opciones de culminar la remontada con varias acciones debajo de canasta que hemos perdonado. Tuvimos nuestro momento tras ir a remolque todo el partido, nuestras opciones de victoria, aunque también con muchas cosas en contra”. Carbajal señaló en este sentido, “la lesión de Gala, el presentarnos hoy si Ijema, sin Morgan Green, pero tenemos que aspirar a hacer un poco más y, desde el inicio del partido, no dejar que un rival como Canoe juegue a lo que ellas quieren”.

El entrenador del Recoletas Zamora reconoce que a su equipo le está costando ganar los partidos, “porque no es una situación fácil, son muchos partidos seguidos, hay mucho desgaste y no somos capaces de dominar los partidos ni de marcar el ritmo, nos está costando defender unos por unos y hay que intentar que todo el mundo esté enchufado. Un rato afloja una jugadora, otro rato afloja otra y tenemos que estar más encima todos y ellas ser un poco más constantes, más serias y en esa pelea estamos, de intentar ganar en regularidad, en constancia y seguir”. El sábado será el siguiente partido y Carbajal confía en que durante la semana sus jugadoras se puedan recuperar de los cuatro partidos jugados en solo diez días, y el anterior con dos prórrogas. Al cierre de esta edición, Gala Mestre acudía al Hospital para valorar la lesión de tobillo que sufrió durante el partido de ayer, y Green debería estar recuperada para jugar en Vigo.