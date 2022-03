El Zamora RC cogró ayer una importante ventaja en la final a doble partido de play off por los puestos 7 al 10 de la Liga Asisa, tras lograr la victoria frente a un Rugby Avila Club que fue, como se esperaba, un duro rival y que basó todos sus esfuerzos en la fortaleza de su delantera. En el bando zamorano terminó por imponer su ley Juan Seisdedos transformando tres golpes de castigo, dos de ellos desde casi el centro del campo, y tmabién resultaron decisivos los dos ensayos firmados por Mario en sendas acciones personales a la mano.

La verdad es que el Rugby Ávila fue un durísimo rival desde su bien dotada delantera que dominó tanto las melés como las touches y, de hecho, sus dos ensayos fueron protagonizados por sendas jugadas de los “gordos” del equipo, pero el Zamora RC plantó cara a unos rivales con muchos más kilos y aprovechó su ventaja en la línea de tres cuartos hasta alcanzar ese 24-13 que le hace viajar a Avila el próximo fin de semana con una ventaja que debería servirle para conseguir ese primer puesto del play off, o lo que es lo mismo, el séptimo de la clasificación final del Campeonato de Castilla y León, tal vez el mejor resultado en la historia reciente del club zamorano.

Pese a todo, el primer ensayo del Zamora RC llegó en una acción de su delantera que culminó Albarrán después de tres fases de ataque, aunque Saúl no pudo transformar. Los zamoranos tuvieron que afrontar la tarjeta amarilla que vio Héctor y no sólo no perdieron ventaja sino que firmaron el 8-0 con un golpe de castigo que Juan Seisdedos metió entre palos desde el centro del campo.

El partido comenzó a quedar claramente decantado a favor de los zamoranos cerca del escanso cuando Mario protagonizó dos carreras en las que nadie fue capaz de frenarle y que se tradujeron en sendos ensayos para poner el 18-3 con el que comenzó la segunda parte.

De nuevo tuvo que emplearse a fondo el “Quince del carnero” con la tarjeta amarilla que vio Socio en el minuto 47 y que permitió al Avila movilizar a su delantera para conseguir su primer ensayo (18-8).

La segunda parte fue de juego muy feo e interrumpido, pero el Zamora RC supo sacar partido con otros dos golpes de castigo que pateó Juan Seisdedos desde muy lejos (24-8). El árbitro cortó el tiempo en numerosas ocasiones hasta el punto de que el segundo tiempo llegó a durar casi una hora y cuando parecía que el 24-8 era definitivo, un despiste del equipo zamorano, ya muy mermado físicamente y sin Tyson, que fue expulsado, hizo que el Avila recobrase sus posibilidades en el play off con un nuevo ensayo que le dio el 24-13.