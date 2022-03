El Campo Municipal Luciano Rubio de Benavente abrió sus puertas durante la tarde de ayer a las 17:00 horas para acoger el encuentro entre dos rivales muy cercanos en la tabla. CD Benavente, octavo clasificado, recibía a La Bañeza FC, noveno, en un partido que se anticipaba muy disputado y que, a la postre, cumplió con las expectativas. Los locales se llevaron los tres puntos tras ir por delante durante más de sesenta minutos.

El encapotado cielo sobre Benavente y el frío invernal reinante sobre el tapete del fortín benaventano no hacía augurar una tarde especialmente apetecible para la práctica del balompié. No obstante, ello no impidió que la fiel hinchada tomatera colmara el graderío en el día de ayuda al club e hiciera frente a una también numerosa hinchada visitante que se desplazó desde La Bañeza para animar a su equipo.

El encuentro comenzó con tranquilidad, con dos equipos con miedo a cometer errores y que se tanteaban mutuamente, en busca del talón de Aquiles del contrario para hacerle daño; sin embargo, ninguno de los dos parecía dar con la tecla para hincarle el diente a su oponente.

Pasaban los minutos y el encuentro comenzó a convertirse en un “box to box” al más puro estilo inglés. Las ocasiones se sucedían en ambas áreas, sin dar tiempo para la cháchara o la tranquilidad con la que había empezado la contienda. Quizás el frío tuvo aletargados a los veintidós jugadores sobre el verde durante unos pocos minutos hasta que consiguieron, finalmente, entrar en calor.

A falta de diez minutos para el final de la primera mitad, la pizarra de Santi Redondo dio sus frutos. Una falta botada por Tato desde los tres cuartos de campo llegaba al costado derecho, el arquero visitante rechazaba el balón hacia el centro del área desde donde Manu, con la caña preparada, fusiló al cancerbero para poner el 1-0 que, a la postre, sería definitivo.

A partir del gol, la premisa para el CD Benavente estaba clara: defender. Los de Santi Redondo apuntalaron su retaguardia y comenzó la ofensiva de los morados. Poco a poco encerraban a los tomateros, que se limitaban a achicar el agua a base de pelotazos e intentos de contragolpe, bastante alejados de llegar a ser fructíferos, pues no llegaron a obtener apenas ni un saque de esquina.

El CD Benavente supo sufrir durante todo el partido, mientras el frío arreciaba y el encuentro se caldeaba cada minuto que pasaba. Las hinchadas, tanto local como visitante comenzaban a apretar al colegiado vallisoletano Fernando González Merino, que era juzgado duramente con cada decisión que tomaba para uno u otro lado.

Finalmente, el árbitro decretó el final de la contienda, para alegría local y, por ende, decepción visitante. El CD Benavente volvió a hacer del Luciano Rubio el fortín que otrora fue, un campo donde no gana cualquiera y en el que los tomateros son capaces de plantar cara a cualquier equipo, como así lo han demostrado a lo largo de la temporada. Tanto es así, que mantienen la cifra de tan solo tres derrotas como local en lo que va de temporada.

El conjunto tomatero duerme, pues, quinto clasificado y con tiempo para descansar, pues no jugará el próximo fin de semana. La siguiente jornada, visitará tierras castellanas para medirse a La Cistérniga CF y, la semana siguiente, su gran reválida como uno de los mejores locales de la categoría. El casi imbatible líder de la competición, el CD Villaralbo visitará el Luciano Rubio para poner a prueba a los de Redondo y su capacidad de hacerse fuertes en casa, con su gente. Esa victoria supondría la confirmación de que este CD Benavente es capaz de todo, además de un espaldarazo moral enorme a la hora de afrontar la recta final del campeonato.