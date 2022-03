El Zamora CF tiene que ganar ineludiblemente esta tarde (17.00 horas) a uno de sus rivales en la encarnizada lucha por la permanencia en Primera RFEF como es el Dux Internacional de Madrid que cuenta con siete puntos más que los rojiblancos.

Seis jornadas sin marcar un solo gol es el vagage con el que afrontarán los rojiblancos el partido de esta tarde, y la gran asignatuva pendiente que tendrán que aprobar porque su situación en la clasificación es ya muy comprometida.

Pese a todo, el Dux llegará al Ruta de la Plata con la presión de llevar cuatro jornadas sin ganar en las que tan sólo ha podido sumar dos empates y además frente a rivales modestos como son Valladolid Promesas (2-2) Talavera (1-1) en ambos casos, jugando en casa. Se trata de un equipo con buena capacidad goleadora (ha marcado 36 goles, 20 más que el Zamora CF) aunque también flojea en cuanto a las tareas defensivas pues ha encajado ya 37, tan sólo uno más que el conjunto rojiblanco, del que le separan tres puestos en la clasificación general (14º y 17º) y, como queda dicho, siete puntos.

Pese a todo, el Dux es un equipo muy complicado para cualquier rival ya que tan sólo han podido ganarle por dos goles de ventaja el Racing de Santander, Majadahonda y Unionistas. El resto de sus derrotas han sido por la mínima.

Alfredo Santa Elena, el que fuera jugador del Deportivo, ocupa el banquillo del club madrileño, y para él, el encuentro de esta tarde es “un partido más y como un partido más vamos a tratarle porque, al final, son tres puntos y queda un mundo por delante luego, doce partidos más, pero somos conscientes de la importancia de éste encuentro”. Pese a la crisis de resultados, Santa Elena ve a su equipo “positivo” y ve “alegría en el grupo y como entrenador, que me transmita eso el grupo, me tranquiliza. En estas situaciones complicadas, y aunque nos queda un mundo más tarde, es cuando se tiene que ver a los futbolistas. Nosotros tenemos gente con experiencia, gente joven pero que viene de jugar en equipos importantes, y hay que tener tranquilidad, paciencia y ser conscientes de que lo que tenemos que mejorar son esos pequeños errores que nos han penalizado tanto”. El entrenador madrileño asegura que su equipo “trabaja fenomenal, hay buen ambiente y no les puedo pedir más”, aunque reconoce que esta semana ha incidido en los entrenamientos en el trabajo táctico, “recordando ciertos aspectos defensivos. Los jugadores saben que tenemos mucho que ganar, tengo una plantilla inteligente, son conscientes de la situación y el partido es importante pero no definitivo”.

El Dux tendrá esta tarde en el Ruta de la Plata un grupo de seguidores que apoyarán al equipo desde las gradas.

En el Zamora, Yago Iglesias podrá conformar sin problemas la convocatoria de hoy aunque Juanan todavía no tiene el alta deportiva y Jordan sigue la recuperación de sus problemas musculares. No resulta sencillo poder adelantar una alineación para esta tarde aunque Pau Rivas debería continuar en la portería, con Garay, Molina, Xisco y Jon Rojo en la línea defensiva. Los zamoranos Carlos Ramos y Dani Hernández podrían compartir el centro del campo en el que continarían Kepa, Jorge y Yanis como medias puntas, y Losada en la punta del ataque.

La jornada comenzó el viernes con la victoria del Majadahonda sobre la Cultural Leonesa por 1-0 con un gol marcado por Héctor en el minuto 13. Ayer, el derbi coruñés se saldó con empate sin goles en Riazor entre el Deportivo y el Racing Ferrol. El Badajoz prolonga su buena marcha ganando a domicilio al Tudelano por 1-2 y la SD Logroñés se impuso al San Sebastián de los Reyes por 1-0 con gol de Soberón en el minuto 56.