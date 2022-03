El CB Zamora Enamora recibe este sábado (20:00) al Hereda Club Ourense Baloncesto, actual líder de la competición que acumula tres victorias consecutivas y se presenta como un rival enormemente complicado pero también como una ocasión para que la afición zamorana presencie un partido de primer nivel

Armando Gómez, entrenador orensano, tras las tres victorias consecutivas de su equipo señaló ayer que “han sido dos semanas muy productivas. Como siempre he dicho, el grupo trabaja a la perfección y con predisposición. Aparte del trabajo de pista, también nos ha dado tiempo a desconectar un poco y hacer actividades de equipo que se salen de lo que habitualmente hacemos, como fue la semana pasada la comida conjunta y la sesión de ‘paintball’ pero ya toca afrontar una recta final de temporada apasionante. Creo que llegamos en un buen momento pero el rival también juega y nos planteará problemas y, en la resolución de esos problemas, radicará el éxito del partido.”

El histórico equipo gallego ha incorporado varios jugadores en las últimas semanas: el ex del Virgen de la Concha en 2014-15 Julio de Asis; el serbio Brano Dukanovic (Castellón-Oro) y Alberto Martín (Oviedo-Oro), sobre los que Antonio Gómez opina que “son perfiles de jugador que no teníamos hasta su llegada pero estoy muy contento porque todos han tenido una integración más que fácil porque ya tenían conocimiento de las ligas FEB y, además de esto, entre ellos también se conocían previamente. ¿A nivel de juego? Todavía nos quedan matices en los que pueden mejorar, porque hay que ser exigentes en ese sentido, pero sí que es cierto que no tiene nada que ver el nivel actual con el que teníamos hace tres semanas cuando acababan de llegar y todavía no estaban metidos en la dinámica habitual.”

El técnico gallego resalta del CB Zamora Enamora que “las dinámicas, -es verdad que no llegan con la mejor racha- son relativas porque en toda la liga, si tú haces una quiniela dependiendo de la jornada, es posible que aciertes uno o dos partidos. Físicamente están muy bien y tienen una gran capacidad anotadora ya que son el equipo con mejor porcentaje de tiro de tres de toda la competición. Tienen capacidad, como digo, para meter desde lejos, para generar desde el poste bajo y, defensivamente, cierran muy bien el aro para no permitir ni una sola canasta fácil”.

El entrenador del Ourense parece preocupado de que “si nuestro porcentaje de tiro de tres no es bueno, nos bloqueemos. Nosotros somos un equipo de gente que mete pero, cuando no tenemos esa buena sensación, no somos capaces de mantener el nivel defensivo o de juego adecuado”. El Ourense es el segundo equipo de la liga con menos balones perdidos. El Hereda Club Ourense es un equipo descendido de LEB Oro, con pasado en ACB, y que no ha fallado por ahora a sus expectativas desde el comienzo de campaña, cuando su presidente aseguró que el paso por Plata sería efímero y ganarían todos sus partidos “de 40”.

Dispone de una con jugadores de nivel superior como Javi Martín, Branco Dukanovic, Greg Gantt, Darius Carter, Seydou Aboubaca ...y prácticamente los 12 que conforman la plantilla, están consolidados como uno, si no el que más, claro aspirante al ascenso, con mayúsculas.

Zamora Enamora buscará dar la campanada de la jornada sin probablemente su base americano Malik Maitland, con problemas en un tobillo. El resto de jugadores están a disposición del técnico, y en el vestuario hay muchas ganas de volver a ofrecer la mejor versión delante de la afición, ya que en el partido contra Marbella no fue así. Se espera una buena entrada de público, como viene siendo habitual.