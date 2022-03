Marta Montoliu se mostró este jueves muy satisfecha con la victoria lograda por el Recoletas Zamora en su visita al Estepona en el partido aplazado (52-72): “Ya no sólo ha sido la victoria sino que tuvimos momentos buenos, de calidad, de mover mucho del balón, de volver a jugar en equipo, de sentirnos bien, todas importantes. Además contra un equipo difícil, de los buenos de la categoría y tras un viaje larguísimo”.

La jugador del Recoletas Zamora no quiere añadir responsabilidad a los cuatro partidos que el equipo tiene que jugar en el plazo de diez días: “Vamos partido a partido, no miramos más adelante. Es lo mejor que podemos hacer porque cada partido en esta liga es importante y más ahora que se va a decidir en que posición vamos a terminar la liga”.

La victoria contra el equipo malagueño vino a demostrar que el Recoletas Zamora está entre los mejores equipos de la Liga: “Se ha visto que esta liga está muy reñida, hay muchos equipos que están ahí y es muy importante ahora tener buenas sensaciones de cara al final. Hay equipos muy buenos, con jugadoras muy buenas y es muy importante tener buenas sensaciones para este tramo final”. Por otra parte, a nivel personal Marta Motoliu reconoce que su rendimiento “ha ido cambiando a lo largo de la temporada. Al principio tuve más protagonismo, ahora no tanto, aunque en este último partido me he sentido otra vez bien, pero sigo trabajando, sigo intentando dar el máximo en cada entrenamiento y en cada partido para estar disponible siempre”.

La alero catalana reconoce que el Juventut será este sábado un rival complicado, como ya lo fue en el partido de la primera vuelta: “En esta liga, todos los equipos pueden ganar a todos, no hay rival fácil y hay que dar al máximo siempre para ganar.La cosa está tan igualada que no sabes que va a pasar al final, ni en los primeros puestos, ni del sexto al noveno. Nosotros trabajamos partido a partido para intentar quedar lo más arriba posible de cara al final de la temporada”.

Por su parte, el entrenador del Recoletas Zamora Enaora, Jacingo Carbajal, apuntó en rueda de prensa de cara al partido de este sábado que el equipo se encuentra bien físicamente en este maratón de partidos en el que casi no hay tiempo para entrenar: “Habrá que ver si recuperamos a Morgan Green para ver su evolución. Son semanas de más partidos que entrenamientos y habrá que saber gestionarlo. Entre hoy y mañana hablar un poco de los dos partidos que nos vienen seguidos el sábado y el lunes, contra Canoe”.

Carbajal explica que estos partidos de final de la liga servirán tanto para ganar como para preparar la fase de ascenso, “para seguir creciendo, seguir afinando cosas, tenemos que sumar a más gente que se encuentre en un buen momento. Hay que trabajar para estar bien en el momento importante, trabajar, y al final saldrán buenos partidos y buenas sensaciones. Queremos ganar cada partido porque es la manera de escalar posiciones pero también crecer como equipo”.

El técnico extremeño no parece encontrar explicaciones concretar a la irregularidad que muestra el equipo tanto de un partido a otro como dentro de los partidos: “Es la realidad que estamos viviendo, a días o a momentos es un equipo muy serio pero también es capaz de desconectar. No hay un motivo concreto, pero es cierto que se nos escapan ventajas importantes o en lazamos momentos brillantes con otros de apagón. Habrá que entrenar mejor, con más constancia y ser más maduras mentalmente a la hora de tomar decisiones, a la hora de llevar el partido estés bien o mal. Es un trabajo que hay por delante”.

Carbajal se mostró muy cotento con el trabajo del equipo en Estepona, “tras un vieja muy largo, con un rival muy potente, un partido con aires de play off y que afrontamos incluso con bajas, sin dos jugadoras. Era un rival que viene de abajo pero es una plantilla de las más fuertes de la competición, tras ganar a equipos muy fuertes, incluso ellas apretaron el partido y nosotros supimos ganar al final con solvencia”.