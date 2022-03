El Recoletas Zamarat disputa esta tarde (19.30 horas) el partido aplazado por el Covid en el que se enfrentará a un rival directo en la lucha por los puestos del play off de ascenso, el Estepona que figura en la sexta posición, aunque con dos victorias menos. El equipo malagueño afronta el encuentro con el refuerzo en su moral de la gran actuación que protagonizó su pívot Ana Pocek -ex del Zamarat- en el derbi contra el Granada (50-58) en la pasada jornada, una actuación que le dio el título de MVP por segunda jornada consecutiva Pocek sumó un nuevo “doble-doble” para dar a su equipo el quinto triunfo consecutivo al tiempo que sumaba su quinto MVP en lo que va de temporada. Pocek obtuvo en Granada 28 créditos de valoración: 22 puntos, 18 rebotes y 4 faltas recibidas

Estepona es un buen rival pero, sobprendentemente, en la primera vuelta asestó la mayor derrota a las esteponeras con aquel 90-55 en el Angel Nieto en la segunda jornada.

Jose Parra, ayudante del entrenador malagueño Antonio Pernas, reconoció ayer que “es un partido muy complicado, no hay que olvidar que son un equipo hecho por y para ascender después del descenso de categoría que sufrieron la pasada campaña y que durante la temporada se han reforzado aún más en busca de ese objetivo”, explicó el preparador valenciano.

“Sabemos que va a ser un partido muy físico, no solo por sus interiores, también por jugadoras exteriores como Chelsea Waters. Además, la incorporación de Gala Mestres, que viene de una categoría superior, les aporta muchos puntos”, analizó Parra sobre el rival, del que aseguraba “cualquier jugadora podría estar jugando en Liga Femenina Endesa”. Por último, no escondió que, aunque Recoletas Zamora no esté en el puesto de tabla inicialmente esperado, “querrán buscar el cruce de playoffs más favorable y para eso tienen que intentar estar lo más arriba posible, pero no hay que olvidar que están a dos partidos nuestra y que tenemos esa misma idea”.

“El objetivo es estar al nivel que requiere este partido, tanto en lo competitivo como en lo psicológico, y que no nos ocurra como en la primera vuelta, donde perdimos por 35 puntos”, añadió en declaraciones a la web del club andaluz.

Será un encuentro marcado por el aplazamiento para ambos conjuntos, ya que por normativa son varias las jugadoras que no podrán vestirse de corto. En el caso del CAB Estepona Jardín de la Costa del Sol, ni Marta Miscenko (procedente precisamente del Zamarat) ni Laura Stockton -hija del que fuera gran jugador de la NBA- estarán a disposición de Antonio Pernas, mientras que Jacinto Carbajal tampoco podrá alinear a Ijeoma Ajemba ni a la junior Alejandra García, que recibió el alta federativa este lunes.

Jacinto Carbajal, técnico del Recoletas Zamora, se ha mostrado confiado en que las suyas puedan estar hoy a la altura de un rival como CAB Estepona en un partido “con olor a play-off” y condicionado por “una semana atípica” que carga de partidos las piernas de sus jugadoras. Un calendario que espera “no pase demasiada factura” a un grupo naranja que, en su opinión, se encuentra “con muy buenas sensaciones físicas” antes del envite. “Es cierto que esta es una semana atípica para nosotras. Venimos de jugar el viernes, descansar el sábado y sacar una sesión de entrenamiento el domingo para viajar hoy lunes hasta Estepona y recuperar así mañana el partido aplazado en enero por COVID-19 en nuestras rivales”, señaló el entrenador del CD Zamarat, afirmando que “serán dos semanas complicadas, pues el lunes que viene también se recuperará el partido frente a Canoe y eso hará que disputemos cuatro partidos en apenas diez días”. Un calendario cargado que, según cree, “la plantilla puede acusar”, si bien confía en que “el grupo está físicamente bien” ahora mismo. “No estamos cargando de minutos a ninguna jugadora y las molestias que se han ido teniendo se van recuperando”, destacó Carbajal al respecto, si bien mostró su preocupación porque “esos problemas se puedan ir acrecentando y tengamos peores sensaciones que las de ahora, que son buenas”.

En lo relativo al encuentro de mañana, Carbajal aseveró que la contienda ante Estepona será “un encuentro con aires de play-off”. “Es un partido que puede darse en un hipotético cruce de primera ronda o en una final four”, comentó, añadiendo: “El rival es un equipo que viene creciendo desde atrás y que ha recompuesto su plantilla hasta contar con uno de los planteles más fuertes y potentes de la competición”.