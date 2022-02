El benaventano Alberto Guerrero consiguió este domingo una brillantísima quinta posición en los 800 metros lisos del Campeonato de España en Sala, una de las pruebas con mayor nivel de todas las qu se disputaron este fin de semana en Ourense. Guerrero protagonizó una gran actuación en la final disputada en la mañana de ayer a la que accedió con el tercer mejor tiempo de los escogidos participantes en las semifinales: 1´48´´70, muy cerca de los 1´48´´45 que posee como marca personal desde hace solo unas semanas.

Guerrero supo correr con mucha cabeza consciente de que los grandes favoritos son, hoy por hoy, muy superiores, y se mantuvo durante las cuatro vueltas al anillo del Palacio de Ourense, en posiciones secundarias aunque muy cerca siempre de la cabeza. El mediofondista de Benavente Atletismo supo reservarse para el esfuerzo final en el que tan sólo cedió mínimamente ante los primeros clasificados para asegurarse ese quinto puesto a menos de un segundo de las medallas (1´50´´61).

Álvaro de Arriba, campeón de Europa de 800 metros en pista cubierta, batió con un crono de 1´49´´26 al líder mundial del año, el murciano Mariano García (1:49.34), que llegó algo retrasado a la última recta, sin espacio para imponer su mejor final. Se había pasado el 400 en 57´´99, con un cambio de Pablo Sánchez Valladares que produjo fricciones con un Alberto Guerrero bien colocado corriendo por la cuerda.

El salmantino se pegó a Mariano García para batirlo en el último 100, mientras por detrás el gallego Adrián Ben progresaba hasta el tercer puesto (1´49.´´50), mientras Alberto Sánchez-Balladares que había encabezado la prueba durante muchos metros firmaba la cuarta posición. Guerrero, por su parte, superaba al sexto participante, Marco Leonardo. “Estoy muy bien”, afirmó De Arriba, “pero es que España tiene ahora al líder mundial y al quinto del mundo. Qué mejor que ir juntos al Mundial. No me esperaba el ataque de Pablo, pero todo ha salido rodado”.

Canto, campeón de Europa

Angel Luis Canto, mediofondista zamorano del Vino de Toro Caja Rural se proclamó campeón de Europa Master 45, en los 1.500 metros lisos en la localidad portuguesa de Braga, con 4´15´´75, a pesar de sufrir una caída en los primeros 75 metros. Canto suma así un nuevo título a los ya conseguidos pues se proclamó hace dos semanas campeón de España en la misma distancia y en la milla en el final de la anterior temporada. El segoviano se impuso al ex atleta internacional español Pedro A. Esteso Herrera que entraba en segunda posición con 4´16´´44 y al francés Mohame Merrone.

Revuelta, doble podio

Por otra parte, el Vino de Toro Caja Rural sumó cinco medallas en los Campeonatos Autonómicos en Sala de las categorías inferiores (Sub 14, Sub 16 y Sub 18). Rubén Revuelta Domínguez consiguió la plata en los 60 metros vallas con 8´´52 y el bronce en el salto de longitud con marca personal incluida, 6.44.

El joven atleta toresano se resarció en el salto de longitud de una mala salida, tanto en la semifinal como en la final de los 60 vallas que le hizo ceder el primer puesto al vallisoletano Juan Nicolás Barrero que ganó con 8´´48.

En el salto de longitud, Revuelta firmó un buen concurso ya que en sus tres saltos válidos mejoró su anterior marca personal. Su primer salto fue de 6.25, el segundo y el tercero fueron nulos aunque muy largos, y en el cuarto intento se fue hasta los 6.19, para alcanzar esos 6.44 en el quin salto se iría hasta esos 6.44 que suponen su nuevo tope personal.

En los 3.000 lisos hubo un final trepidante en el que el fondista del Vino de Toro Caja Rural Oscar Medoza consiguió la medalla de plata, además de realizar marca personal (8´58´´24), en un apretado final con el corredor del Aranda Soufiane Tribak Ben Haddou. En cuarta posición entró el también fondista del club zamorano Alvaro Jaén Martínez, lejos de su mejor marca.

Bermejo, segundo

El saucano Noe Bermejo Almaraz, realizó un buen concurso en el lanzamiento de peso realizando marca personal con 15.77, que le valdría para colgarse la medalla de plata. El joven lanzador zamorano dominó el concurso desde el segundo lanzamiento hasta el sexto, cuando el lanzador del Atl. Valladolid Mateo de Castro le quitó la medalla de oro por dos centímetros con 15.79.

La quinta medalla para el Vino de Toro Caja Rural llegó de la mano de la atleta Sub 14, Blanca García, en los 1.000 metros lisos. La corredora del club toresano fue tercera después de realizar una gran carrera en la que tan solo se descolgó de las dos primeras clasificadas en la última vuelta, parando el crono en unos interesantes 3´15´´06.

En el salto de altura Sub 16, Sara Aguado García se tuvo que conformar con el 9º puesto y un mejor salto de 1.30, por debajo de su mejor marca personal. Y en Sub18, en los 400 lisos, Mario Alcalde Gallego realizaba también marca personal con 59´´71, que le dio la novena plaza.

Galende, subcampeón

Excelente fue también el rendimiento de los atletas del club Benavente Atletismo en este campeonato, logrando dos podios y todos ellos mejoraron sus respectivas marcas personales. Samuel Galende firmó el subcampeonato autonómico en Sub 18 en los 400 lisos con un tiempo de 51´´83. En los 600 lisos Sub 16 masculina, llegó la medalla de bronce para Carlos Charro Rodriguez con 1´31´´50.

Otros resultados: Javier González , noveno en 60 lisos Sub 16 masculino con 7´´82; octavo puesto para Lucía Maniega en los 300 lisos sub 16 con 42´´31; octavo puesto en los 3.000 metros lisos sub 16 para Vega Blanco con 12´22´´; octavo puesto para Pablo Samaniego con 5.25 en longitud Sub 18; sexto fue Sergio Gangoso en el 1.000 Sub 14 con 3´05´´64; séptima, Laura Maniega en 1.000 lisos Sub 14 con 3´23´´21 mmp.