La toresana Raquel Álvarez Polo consiguió ayer un brillante cuarto puesto en el Campeonato de España de Salto de Altura en sala disputado en Ourense, gracias a un mejor salto de 1.74. Álvarez Polo, de 38 años, es la única atleta de las participantes en el Nacional de Ourense que ya consiguió medalla en el pasado siglo.

Esta vez y con una sola competición a sus espaldas en esta temporada invernal, inició su participación pasando al primer intento 1.65, 1.70 y 1.74. Cometió a continuación un nulo en 1.78 y tampoco pudo superar el 1.81. En estas dos alturas estuvieron finalmente las medallas de bronce y plata que se llevaron la vitoriana Garazi Larrakoetxea con 1.78 y la granadina Una Stanancev, con 1.81. Stanancev luchó con Saleta Fernández en esta última altura que la gallega pasó a la tercera, pera superar luego a la segunda el 1.85.

Raquel Álvarez disputó su primer campeonato de España en pista cubierta hace 23 años y se mantiene en la élite nacional de esta prueba cuando se colgó su primera medalla de bronce en 1999. La saltadora zamorana que reside en Soria entrenada por su marido Enrique Márquez, ha sumado en este tiempo tres medallas de plata y seis de bronce.

El saucano Gabriel de la Cruz sorprendió en su serie con un brillante segundo puesto y un tiempo de 6´´78 a sólo una centésima de su marca personal que fue la que firmó el conquense Alberto Calero para ganar la serie y pasar también a semifinales. Pero tras esta brillante carrera, el velocista saucano no tuvo suerte en la semifinal en la que entró en la última posición casi andando tras romperse el aductor: “Era mi día, iba el primero, dispuesto a conseguir una marca cercana a 6´´70 y pasar a la final y no me explico esta lesión porque calenté muy bien”, reconoció el atleta zamorano.

Pero el atletismo provincial se llevó ayer una gran alegría al conseguir el benaventano Alberto Guerrero ser el primer zamorano que correrá la final de los 800 lisos en un Campeonato de España en Sala. Guerrero firmó un tiempo de 1´48´´70 que fue el mejor de los tres corredores que pasaron por tiempos. Guerrero tan sólo fue superado en la primera serie por el gallego Adrián Ben -quinto en los Juegos de Tokio- con 1´48´´13, y hoy correrá la final junto a otros atletas de primer nivel internacional como son el salmantino Alvaro de Arriba, Mariano García o Pablo Sánchez-Valladares.

La velocista sevillana Maribel Pérez ratificó su excepcional momento de forma al rebajar dos veces en un solo día su récord de España de 60 metros, primero con 6´´17 en semifinales y 6´´16 en la final de los campeonatos nacionales de atletismo en pista cubierta. La andaluza había llegado a Orense con seis victorias en siete carreras y cuatro récords de España (uno de ellos igualado).