Jorge Martín “Jortos”, jugador del Zamora Enamora no quiso poner paños calientes a la derrota de su equipo ayer ante Novás y declaró que “casi no hemos estado en el partido en ningún momento, aunque tuvimos opciones de acercarnos y estuvimos a punto de ponernos a dos goles, con lo que hubiera cambiado la cosa. Pero no hemos podido”.

El jugador vallisoletano reconoció que “ellos han salido muy fuertes, hemos querido darle continuidad al balón y no hemos encontrado lo que esperábamos y nos han creado dudas, sobre todo al inicio del partido”. Como ya había ocurrido el pasado martes contra Alcobendas, la defensa en la primera parte no fue buena: “Hay que ver que ellos jugaron siempre con ventaja en el marcador, nosotros arriesgamos más y no nos salían las cosas. En la segunda parte estuvimos un poco mejor pero llevamos un tiempo con periodos de dudas que nos llevan a bajar el rendimiento y a fallar situaciones claras como nos ha ocurrido hoy con algún contraataque y algún penalti”. Y pese a todo, Jortos reconoció que “estamos como el año pasado y la segunda fase nos salió muy bien, ese es el objetivo que tenemos desde el principio de la temporada. Hubiera sido un lujo meternos arriba pero no ha podido ser, pero estamos con confianza para afrontar la segunda fase con carácter y con ganas”.