El Zamora CF tiene ante si esta tarde (19.00 horas) el reto de reconciliarse con el gol que se le resiste desde hace cinco jornadas cuando marcó el 0-1 en su visita al Talavera. Desde entonces, el equipo rojiblanco no ha sido capaz de marcar ante Deportivo, Calahorra, CD Logroñés, Athletic Club y San Sebastián de Los Reyes.

Tras un periodo brillante que coincidió con la llegada de Yago Iglesias al banquillo, el equipo rojiblanco ha vuelto a caer en la sequía goleadora que le costó el puesto de David Movilla, pero esta vez la situación se agrava porque el Club ya ha gastado sus cartuchos en forma de refuerzos que no han comenzado todavía a dar sus resultados.

De nuevo, el fantasma del “delantero goleador soñado” se ha aparecido en el Ruta de la Plata y hoy será protagonista también en Badajoz. Yago Iglesias parece tener predilección hasta el momento por Adri Herrera para la punta del ataque, pero hay que tener en cuenta que Baselga ya reapareció de su lesión en el último encuentro y hoy opta también a ser ya titular de nuevo.

Algo parecido ocurre con Dieguito, un atacante que cuenta con el apoyo de la afición desde que llegó esta misma temporada, pero no ha terminado de corresponder por diversas razones. El salmantino regresa de una lesión y asegura encontrarse ya a tope por lo que también contará hoy para Yago Iglesias. Mario Losada es una opción más atacante pero no parece que vaya a tener prioridad respecto a los compañeros citados.

La situación es complicada y “a grandes males, grandes remedios” pensará el entrenador del Zamora por lo que tampoco podemos descartar la irrupción de Dongou en el equipo inicial. El atacante africano ya disfrutó de unos minutos de juego ante el Sanse en los que podo pudo hacer, pero se trata de un jugador por el que el Zamora ha apostado muy fuerte y tiene que responder a esa apuesta lo antes posible.

En todo caso, Yago Iglesias aseguró esta semana que el Zamora cuajó ante el Sanse el mejor partido de la temporada pese a no marcar, por lo que no debería pues presentar demasiadas novedades en su equipo de esta tarde. Jon Villanueva continuaría en la portería; Parra y Espejo serían los laterales, con Xisco y Molina en el centro de la defensa. Pese a que Juanan ya tiene el alta médica, no está todavía para jugar a pleno rendimiento, por lo que nada parece indicar que no vayan a seguir Carlos Ramos y Luque. Kepa y Yanis tienen también sus opciones en las bandas, y en punta estará la clave del encuentro de esta tarde en el Nuevo Vivero.

Yago Iglesias recuerda que el Badajoz es un equipo diseñado para jugar el play off aunque no haya podido estar tan arriba, “pero el equipo es el que es, los jugadores son los que son, la plantilla es la que es y el club es el que es, y es un equipo de muchísimo nivel y calidad. Además en su campo se muestra muy seguro aunque uno nunca sabe dónde va a ser donde más fácil o más difícil va a ser conseguir los tres puntos”.

El técnico gallego reconoce que las dinámicas de los equipos están ya orientada como para que puedan producirse grandes cambios en lo que resta de Liga aunque “viendo lo que ocurre por abajo, parece que hay seis o siete equipos que vamos a tener que pelear hasta el final, aunque no descarto que alguno pueda meterse en la pelea en el último momento”, añadió Yago Iglesias en declaraciones a la prensa.