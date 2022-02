El líder CD Villaralbo dejó escapar la victoria en su visita al Béjar Industrial (2-2). Un encuentro complicado para los de Miguel Losada que suma un punto en su camino hacia la Tercera División.

Arrancó el encuentro en el estadio Mario Emilio con el cielo en Béjar amenazando lluvia, y que ya daba a intuir que no sería un partido fácil para ninguno de ambos conjuntos y que los azulones ya sabían lo complicado que es jugar en el feudo del Béjar Industrial, que ya se cargó al Benavente frente a su hinchada.

Los de Miguel Losada supieron sacar ventaja en la primera mitad. Tras varias oportunidades para ambos conjuntos, los azulones se adelantaron en el marcador gracias a un tanto desde medio campo en el minuto 31 de Álvaro de la Iglesia, que no pudo repeler Íker Arrue y que dejó a los locales sin palabras.

Emmanuel no desaprovechó el penalti

Cuando todo parecía indicar que los jugadores se iban a retirar a las casetas con el único tanto en el marcador para los de Losada, llegó el segundo. Ya en el tiempo de descuento, el colegiado Andrés Steward, señaló el punto de los once metros. Gran oportunidad en el último suspiro de la primera mitad que el delantero Emmanuel no desaprovechó y aumentó las distancias para el líder. Golpe muy bajo para los locales, que no daban crédito de lo sucedido.

El guion del partido parecía marcado para el Villaralbo, con ventaja en el marcador. Sin embargo, tras el receso todo cambió y el equipo local rescató un punto, tras un gran esfuerzo por parte de los de José Vicente, que lograron el 1-2 en el minuto 48 mediante Íñigo Hernández. Gran noche para Hernández, que cuando todo parecía, como en la primera mitad, que el marcador no se iba a mover llegó el 2-2 en el último suspiro, logrando así su doblete y ahogando así la fiesta del líder que abandonó el Mario Emilio con un mal sabor de boca tras ver como el conjunto local les igualó el marcador in-extremis.

FICHA

CD Béjar Industrial: Iker Arrue, Tomás Lobo, Jaime Delgado, Francisco Manuel García, Íñigo Hernández, Álvaro Rodríguez (Del Río 61’), Juan Ramos, Alejandro del Olmo (Samuel Novoa 72’), David Elices, Rubén Sánchez y Álvaro Paso (Francisco Javier 72’ (Alejandro Vicente 89’)).

CD Villaralbo: Sandro Tomás, Álvaro de la Iglesia, Raúl Álvarez, Alejandro Díaz (Matías Valentín 72’), Diego González, Antonio Fradejas (Achraf 69’), Raúl Crespo, Zacharie, Abel López, Víctor Román (Ramón Rivas 83’) y Emmanuel (David Silos 87’).

Goles: 0-1 (31´) Álvaro de la Iglesia. 0-2 (44´) Emmanuel de penalti. 1-2 (48´) Íñigo Hernández. 2-2 (89´) Íñigo Hernández (PEN).

Árbitro: Andrés Steward (Colegio leonés). Tarjetas amarillas a los locales Juan Ramos (35´), Rubén del Río (71´), Jaime Delgado (85´) y al técnico José Delgado. Amonestó a los visitantes Raúl Álvarez (10´), Achraf (87´), Zacharie (89´) y a Matías Valentín. Tarjeta roja a Rubén Sánchez (30´) y Abel López (30´).

Incidencias: Partido disputado en el Municipal de Béjar.