1 Simeone es un (extraño) socrático.

¿Qué tiene que ver un filósofo más bien feúcho (el primer gran heleno que fue feo, como dijo Nietzsche), con ojos de toro, nariz arremangada, barrigudo, barba poco cuidada y que la tradición presenta vestido con túnica blanca con un entrenador argentino de mirada fiera y vestido siempre de negro como si fuera uno de los Hermanos Malasombra? Mucho, si recordamos que Sócrates sostenía que es mejor estar en desacuerdo con el mundo entero que estarlo con uno mismo. Simeone, y el Atlético de Madrid, llevan muchas temporadas en desacuerdo con el mundo del fútbol con ese juego que a tantos saca de quicio y desespera a tantísimos que esperan la caída del imperio de Simeone. Algunos mueren con las botas puestas y unos pocos morirán futbolísticamente con sus principios puestos aunque no gusten a dirigentes, entrenadores, aficionados, rivales ni a Joao Félix. Nos quedan muchas cosas por ver en el mundo del fútbol, pero que Simeone entre en contradicción consigo mismo no será una de ellas. Eso no es bueno ni malo. Solo es Socrático.

2 Simeone es un (extraño) guardaespaldas.

El escenario de Simeone no es el de un teatro, sino el de la zona técnica donde se mueve siguiendo una coreografía con un significado que su público entiende y sus jugadores intuyen. La mayoría de los entrenadores que se desgañitan en el área técnica y gesticulan más que Jim Carrey son tan irrelevantes como los guardaespaldas del presidente de los Estados Unidos o de Kim Jong-Un que corretean al lado del coche presidencial. Está muy bien ver a Clint Eastwood corriendo al lado del coche del presidente en la película “En la línea de fuego” y está muy bien ver a Lopetegui dar voces y quemar calorías en su área técnica pero, la verdad, ni las carreras de Clint ni los gritos de Julen tienen demasiada utilidad. Lo de Simeone es otra cosa porque el entrenador del Atlético de Madrid puede cambiar un partido moviendo los brazos y señalando con el dedo a un par de futbolistas. Simeone es el guardaespaldas que no se limita a proporcionar una buena foto, sino que mueve a los personajes que salen en la foto.

3 Simeone es un (extraño) fabricante de patriotas.

Nicolás Maquiavelo decía que los patriotas florentinos que se habían atrevido a desafiar al Papa demostraron con sus actos que apreciaban mucho más su ciudad que sus almas. Creo que Maquiavelo podría decir algo parecido de los futbolistas del Atlético de Madrid que se atrevieron a desafiar al Real Madrid y al Barça, demostrando que apreciaban más a ese club famoso por su manera de palmar que a sus almas condenadas a no ver como locales el cielo del Bernabéu o del Camp Nou. Desafiar al Papa tenía un precio para los florentinos, y desafiar al Madrid o al Barça tiene un precio para los futbolistas hambrientos de títulos. Gran parte del mérito es de Simeone.

4 Simeone es ya una (extraña) costumbre.

Según la filósofa Hannah Arendt, la moral (en el sentido original de la palabra, es decir, un conjunto de costumbres o maneras) no puede reemplazarse por otro conjunto de costumbres sin mayor dificultad que la que entrañaría cambiar los modales en la mesa propios de un pueblo. El conjunto de costumbres de los futboleros incluye ver todos los fines de semana a un señor vestido completamente de negro que da órdenes desde la banda y mueve las teclas del público con la oportunidad con la que un reloj de cuco da la hora. Para un futbolero no es difícil cambiar sus modales en la mesa, en la barra del bar o en el estadio (las mascarillas, las restricciones en los bares o el límite de aforo son prueba de ello), pero es dificilísimo cambiar el conjunto de costumbres o maneras de ver el fútbol. ¿Se imaginan a Zidane en el banquillo del Atlético de Madrid? Imposible. Es la costumbre, amigo.