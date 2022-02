Este domingo a las 17:00 hora, el Campo Municipal El Llano de Candeleda (Ávila) acogerá el encuentro entre dos equipos cuya temporada está siendo prácticamente opuesta. El Atlético Candeleda, colista, con solo cuatro puntos en su casillero, recibe al CD Benavente, octavo y ocho puntos por debajo del umbral de los puestos de play off de ascenso a la Tercera División de la Real Federación Española de Fútbol. Los de Santi Redondo llegan tras dos tropiezos consecutivos, que les han hecho perder la ventaja de la que disponían para poder acercarse a los puestos altos de la clasificación. El último de ellos, el pasado domingo por 0-2 frente al CD Mojados, rival directo en esa pelea y que ahora disfruta del segundo puesto. Es por ello que los tomateros esperan recuperar el buen juego que ha estado caracterizando al equipo durante gran parte de la temporada, y qué mejor ocasión para volver a la senda del triunfo que frente a un equipo que todavía no ha conseguido ninguna victoria.

El combinado abulense, dirigido por Abraham Hernández, es el farolillo rojo de la competición, habiendo logrado puntuar en cuatro encuentros, todos ellos empates, y contando los otros quince partidos por derrotas. El Atlético Candeleda es, además, el equipo más goleado, con 52 goles en contra en los 19 partidos disputados, y tan solo 18 a favor, lo que le convierte en el conjunto menos realizador del torneo. Para más inri, no puntúa desde el pasado 12 de diciembre, desde que arañara un empate 2-2 frente al CD Villa de Simancas. Cabe recordar, no obstante, que uno de esos cuatro empates logrados por el combinado abulense, fue en el Luciano Rubio, el pasado 10 de octubre, cuando CD Benavente y Atlético Candeleda firmaron las tablas con 1-1. Aunque no contarán con el apoyo de su gente, los de Santi Redondo esperan dar una alegría a su afición al regresar de Candeleda con tres puntos más en su casillero, tras un partido que, a priori, no debería suponer una gran complicación. No obstante, en esto del balompié nada es imposible, y todo puede pasar.

Por su parte, el líder CD Villaralbo visitará esta tarde (16.00 horas) a un Béjar Industrial que le mira desde muy lejos en la clasificación y que tendrá que sufrir para sacar algo positivo de la visita de los de Miguel Losada que siguen su brillante camino hacia la Tercera División.

El Béjar, sin embargo, sumó una victoria importante en su anterior partido en casa, precisamente, contra el CD Benavente por un 3-1. Y anteriormente también había ganado al Candeleda, sin embargo, el Mojados, segundo clasificado, arrancó un 0-1 del municipal bejarano.

La UD Bovedana buscará una victoria que necesita perentoriamente también esta tarde (16.30 horas) contra el Atlético Mansillés, un rival complicado que ocupa la cuarta posición y que destaca tanto por su capacidad goleadora como por su buen trabajo defensivo. El equipo de La Bóveda de Toro necesita sumar de tres en tres si quiere salir de la cola de la clasificación en lo que resta de Liga que cada vez es menos.