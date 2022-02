Este sábado, la Ciudad Deportiva Joan Gamper de Barcelona abrirá sus puertas a las 16:00 horas para acoger el encuentro correspondiente a la jornada 25 de la Segunda División de Fútbol Sala entre el Barça B y el Caja Rural Atlético Benavente FS. A priori, son dos equipos con aspiraciones casi contrarias, aunque una victoria local podría cambiar las tornas rápidamente. Los blaugranas son decimoprimeros, tan solo tres puntos por encima de los puestos de descenso, mientras que los blanquiazules son séptimos, tres puntos por debajo del umbral de los puestos de play off.

El último encuentro del Caja Rural Atlético Benavente FS dejó luces y sombras en el Pabellón Municipal La Rosaleda de Benavente. Los blanquiazules lograron un punto que supo a victoria frente a uno de los mejores equipos de la categoría de plata del fútbol sala español, el Peñíscola FS. Los pupilos de Chema Sánchez dieron una gran imagen frente a un equipo que, sobre el papel, era superior; sin embargo, esto ha tenido un alto precio: Malaguti, uno de los jugadores más en forma y el segundo máximo anotador del conjunto benaventano, ha sufrido una fractura en el quinto metatarsiano de su pie derecho, según informó el club durante la tarde del jueves en un breve comunicado a través de sus redes sociales.

El pívot benaventano será baja de larga duración y se perderá prácticamente lo que resta de temporada. Baja sensible para los blanquiazules, que se une a la de David Novoa, con el que Chema Sánchez no podrá volver a contar. Desde el club, no obstante, confían que Malaguti pueda llegar, al menos, para los últimos partidos del campeonato.

El barco de Chema Sánchez ha cogido velocidad de crucero en las últimas jornadas, con tan solo una derrota de los últimos cinco encuentros, tres victorias y el empate ante el tercero de la liga. Por ello, quieren prolongar el estado de euforia en el que tanto equipo, como afición se encuentran y alzarse con tres puntos que metería al equipo de lleno en la pelea por uno de esos puestos tan cotizados en la zona noble de la clasificación, con el sueño de la Primera División siempre en el horizonte.

El combinado blaugrana, dirigido por Xavi Closas, llega tras empatar con el penúltimo y de perder por 4-2 contra el mismo rival al que el Caja Rural Atlético Benavente arrebató dos puntos. El Barça B se encuentra entre los más goleados de la categoría, con 88 goles encajados en los 23 encuentros disputados, pero también es el segundo más goleador, con 99 tantos en su casillero, solo superado por el invencible Noia Portus Apostoli FS y sus 103 goles.

Los de Xavi Closas se encomendarán a sus dos principales armas: el ala Víctor Pérez, máximo artillero del equipo con 20 tantos, y el pívot Jorge Carrasco, con 19, ambos entre los diez máximos realizadores del campeonato. Los visitantes, por su parte, aunque con la sensible baja de Malaguti y la pérdida de potencial ofensivo que conlleva, confían en Pablo Ibarra y un exultante Charliente, por el que no pasan los años y que lleva tres partidos consecutivos salvando in extremis a su equipo.