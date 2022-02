Tres zamoranos competirán este fin de semana en el Campeonato de España en Pista Cubierta de atletismo que se celebra en Ourense. El mejor situado en los rankings previos es el benaventano Alberto Guerreo que figura en la cuarta posición con una marca de 1´48´´45 en los 800 metros lisos, tan solo superado por tres grandes especialistas europeos como son Mariano García, el salmantino Alvaro de la Riba o el gallego Adrián Ben. Una fija en esta cita invernal en la que ha acumulado muchas medallas en las últimas dos décadas es la toresana Raquel Alvarez que viaja a Ourense con una sola competición en la que firmó 1.74, una marca discreta pero que seguramente mejorará en la competición del Nacional. Y por último, también supone una incógnita en estado real de forma del toresano Gabriel de la Peña que disputará los 60 metros lisos con una marca de 6´´80 que le ha situado en el décimo tercer puesto del ranking español de la temporada. Su objetivo debe ser mejorar este registro y buscar un puesto en la final de Ourense.

Por otra parte, la fondista salmantina del Vino Toro Caja Rural Verónica Sánchez, logró una fantástica 7ª posición en el Campeonato de Europa Master en Pista Cubierta, que se está celebrando en la localidad portuguesa de Braga, con marca personal incluida, en una fenomenal carrera llena de pundonor y coraje, luchando hasta el último metro para firmar una marca de 10´46´´67, nueve segundos menos que su anterior registro. El club toresano también tendrá un representante más en este Campeonato de Europa Master en Pista Cubierta, el segoviano Angel Luis Canto, que tomará parte en los 1.500 metros lisos que se disputará este sábado día 26.

El Vino Toro Caja Rural tendrá un fin de semana cargado de actividad, pues este sábado tendrán lugar en las pistas Carlos Gil de Salamanca, los Campeonatos Autonómicos Sub 18, Sub 16 y Sub 14. En este último se celebrarán solamente las pruebas de anillo, es decir, 500 ml. y 1000 ml.El Vino de Toro Caja Rural acudirá con una decena de atletas.

El domingo dia 27, tendrá lugar en la localidad vallisoletana de Simancas, coincidiendo con su prueba habitual se Disputará el Campeonato Autonómico de 10 km en Ruta, donde el club toresano acudirá con cerca de 30 fondistas masculinos y femeninos, prueba que será un test para muchos de ellos para conocer su estado de forma de cara al próximo Campeonato de España Master de campo a través que se celebrará en Hornachuelos (Córdoba) el próximo día 13 de marzo.