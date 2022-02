El Recoletas Zamarat inicia este sábado el ciclo de cuatro partidos en dos semanas con el encuentro contra el Azpeitia gipuzcoano en tierras vascas. El equipo naranja continuará el próximo martes visitando a Estepona, en el partido aplazado en su día por el Covid, para continuar el sábado día 5 contra el Joventut de Badalona en el Angel Nieto y el lunes 7 será el segundo aplazado contra Canoe en Madrid. "En escasos diez días tenemos cuatro partidos y para eso, el equipo tiene que estar muy mentalizado", señaló este jueves el entrenador Jacinto Carbajal.

El equipo continúa pendiente de la lesión de rodilla de Chelsea Waters, antes del partido de este sábado en el que se enfrentará a un rival "que se encuentra luchando por eludir los puestos de descenso pero que se encuentran en el mejor momento ya que vienen de conseguir dos victorias muy meritorias, además perdieron de forma muy ajustada con Ardoi y nos vamos a encontrar al mejor Azpeitia de toda la temporada". El técnico extremeño exigirá a sus jugadoras "hacer un partido serio e intentar ser constantes para que no nos pase lo que contra Ardoi en el que hubo un momento en que no fuimos capaces de cerrar el partido. Hay que hacer las cosas bien para sumar en la pista de Azpeitia". Azpeitia cuenta con la dirección de juego de la ex del Zamarat Juana Molina que está cuajando una gran temporada tanto en la dirección como en anotación.

El entrenador del Recoletas Zamora, Jacinto Carbajal, explicó este jueves que el equipo naranja "ha pasado la semana con tranquilidad, intentando digerir la derrota contra el Barcelona en un partido en el que, somos conscientes de que fue muy apretado, que tuvimos momentos buenos, pero en los momentos decisivos, no estuvimos acertadas. Debemos mejorar esos momentos finales, pensando en el próximo ciclo de quince días que nos viene, con cuatro partidos ya que recuperamos los partidos aplazados".