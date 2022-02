Diego Hernández, delantero del Zamora CF, reconoció este jueves en rueda de prensa que tras su lesión, “al principio me costó ponerme al ritmo de mis compañeros porque, además, desde la llegada del nuevo entrenador, el ritmo ha cambiado mucho. Nos ilusionó mucho la llegada de Yago y me ha costado, pero ya me encuentro mucho mejor y a disposición del míster al cien por cien”.

El goleador salmantino reconoce ante la sequìa que atraviesa el equipo que “los delanteros somos los máximos responsables porque somos los que jugamos más cerca del área aunque podemos generar otras cosas como el balón parado y demás, pero tenemos que tener más ambición, más ganas de hacer gol y estoy seguro de que cuando llegue el primero, vendrán muchos detrás porque esto son rachas y a veces entran y a veces no. Hay que cambiarlo y hacer lo máximo posible”. Tras la dura derrota de la pasada jornada, Dieguito cree que “hemos preparado durante toda la semana el partido contra el Badajoz, estamos muy concentrados porque sabemos lo vital que son los tres puntos y, hay que aprovechar el buen rendimiento fuera de casa aunque no entiendo el por qué ya que siempre salimos a dejarnos la vida, aunque la presión siempre cuenta. Hay que aprovechar ese factor de lo bien que estamos fuera de casa e intentar traernos los tres puntos de Extremadura”. No duda Dieguito que el Badajoz es un rival asequible: “Lo hemos demostrado, todos los rivales son asequibles porque le hemos plantado cara a todos los equipos del grupo y el Badajoz no es menos pese a que está en mitad de la tabla. Necesitamos los tres puntos porque queremos mirar hacia arriba y hay que conseguir el objetivo cuanto antes mejor”. El jugador rojiblanco explicó que la ocasión requería el que en el último partido, Yago Iglesias echase mano de varios delanteros al final del último partido: “La situación lo que requería porque íbamos por detrás en el marcador y el míster quiso sacar a todos los delanteros. Fue una situación desesperada, tras una racha muy negativa con cinco partidos sin meter gol. El equipo se fue arriba y nos descuidamos un poco atrás pero cada partido es una nueva oportunidad, un nuevo contexto y esperemos que esta vez salgamos de diferente manera y seguro que irá mejor. Sé que no es fácil animar a la gente porque no estamos dando el nivel que se esperaba pero el compromiso ahí está, el trabajo de todo el día se traducirá en victorias. Ese plus de la afición, ojalá lo veamos en los partidos que queda porque nos ayudará un montón”.