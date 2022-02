Aún con el éxtasis de la agónica, pero merecida victoria del sábado frente al Real Betis Futsal “B”, el Pabellón Municipal La Rosaleda de Benavente volvía a abrir sus puertas para un nuevo encuentro entre semana y, de nuevo, se disfrutó y se sumó.

El Caja Rural Atlético Benavente FS disputaba este miércoles el partido perteneciente a la decimonovena jornada de la categoría de plata del Fútbol Sala Español. El rival de esta ocasión se trataba nada y más y nada menos que del tercer clasificado, y uno de los equipos más en forma del campeonato, el Servigroup Peñíscola Globeenergy FS.

El partido comenzaba con dos equipos que se tanteaban, conscientes de la importancia de los tres puntos, unos para acercarse a la lucha por los puestos de play off y otros, para apuntalar y mantener su posición en tan cotizados puestos. Las ocasiones tardaron unos minutos en llegar, pero mientras los equipos iban sintiéndose más y más cómodos comenzaba el aluvión de ocasiones en una y otra portería.

Marcos Vara, que estaba cuajando una gran actuación en su vuelta a la titularidad, repelía sin una sola duda ni un solo balbuceo todas y cada una de las acometidas de los valencianos. Su homólogo en la portería visitante, el arquero argentino Mati Starna, no quería ser menos y también puso el candado a su puerta.

Durante los últimos minutos de la primera mitad, el Caja Rural Atlético Benavente FS buscó la superioridad con Ibarra como portero jugador, pero los valencianos supieron cerrarse bien en defensa para aguantar el 0-0. Finalmente, tras una primera parte muy igualada y en la que los goles pudieron caer para cualquier lado, sonó la bocina y los jugadores se fueron al vestuario con el mismo resultado con el que comenzó el encuentro.

Comenzaba el segundo y último acto del encuentro, y pronto comenzó a torcerse para el Caja Rural Atlético Benavente FS. A los cuarenta segundos de comenzar la segunda mitad, el cancerbero local sacaba en largo sobre el pívot ítalo argentino Lucas Francini quien, con la ayuda de la salida en falso de Marcos Vara, podía girarse para definir con su bota derecha y poner el primer gol en el casillero visitante.

EL ATLÉTICO BENAVENTE, EN BUSCA DE LA TECLA

Mientras el Caja Rural Atlético Benavente FS seguía intentando dar con la tecla para hincarle el diente a un rival duro de roer, llegaba el segundo golpe del combinado valenciano. Preciado intentó una aventura en solitario, pero perdió el balón y, tras un contragolpe comandado por Francini, Iván Rumbo recibía frente a la portería y batía con solvencia a Marcos Vara para poner tierra de por medio y subir el 0-2 al electrónico.

El graderío no dejaba de animar y el Caja Rural Atlético Benavente FS no dejaba de soñar con una posible remontada; sin embargo, con cada intento, el cancerbero visitante, Mati Starna, seguía cuajando un auténtico recital de paradas y ponía los pies en el suelo a los blanquiazules, recordando que no es casualidad la posición que el Servigroup Peñíscola Globeenergy FS ocupa en la tabla.

A falta de ocho minutos para el final del encuentro, quedó finalmente demostrado que Mati Starna es humano, y el Caja Rural Atlético Benavente FS pudo recortar distancias tras un saque de portería de Marcos Vara, que descargaba sobre Jesús Preciado. El ala burgalés combinaba con Malaguti para que fuera el propio Preciado quien, con la ayuda de los rivales, pusiera el 1-2 en el electrónico.

Poco tardó el Servigroup Peñíscola Globeenergy FS en devolver a la realidad al Caja Rural Atlético Benavente FS. Dos minutos después del 1-2, tras una rápida jugada de toque de los visitantes, Luciano Gauna se vio con espacio suficiente y cedió a su derecha para que Iván Rumbo pusiera el segundo de su cuenta particular, el tercero de los visitantes.

A falta de siete minutos para el toque de bocina que pusiera el final a la contienda, Igor cometía una falta en la frontal del área visitante por la que fue amonestado, y el Caja Rural Atlético Benavente FS no perdió la oportunidad. La pizarra de Chema Sánchez surtió efecto y, tras un ligero toque de Ibarra, Brian Niebla se sacaba un latigazo seco, raso y directo a la cepa del poste izquierdo de la portería de Mati Starna para poner el 2-3 y hacer soñar de nuevo al combinado blanquiazul.

Los colegiados del encuentro tuvieron también mucho trabajo, pues a medida que se acababan los minutos para el Caja Rural Atlético Benavente FS, los ánimos comenzaban a caldearse. Los locales buscaban una y otra vez forzar una nueva falta de los rivales, que ya contaban con cinco en su casillero.

"BENAVENTE NUNCA SE RINDE"

Mientras se oía cantar a coro en el graderío “Benavente nunca se rinde”, los blanquiazules se lo tomaron al pie de la letra. A falta de 57 segundos, el de siempre, Charliente, siempre al acecho en el segundo palo volvía a remachar un balón que recibió desde el carril derecho para colocar el empate y hacer estallar de júbilo a La Rosaleda.

Finalmente, el Caja Rural Atlético Benavente FS daba al Servigroup Peñíscola Globeenergy FS su primer empate de la temporada y consigue un punto de mucho valor, tanto deportivo como moral de cara a lo que queda de temporada. Los de Chema Sánchez, ahora, a pensar en el encuentro del fin de semana en Barcelona frente al Barça B.

FICHA TÉCNICA

Caja Rural Atlético Benavente FS: Marcos Vara, Brian NM, Ibarra, Charliente, Preciado. También jugaron: Malaguti, Sergio Simón, Dilin, Aitor, Fran.

Servigroup Peñíscola Globeenergy FS: Mati Starna, Igor, Lorenzo Bueno, Luciano Gauna, Lucas Francini. También jugaron: Paniagua, Elías, Iván Rumbo, Saladié, Xavi Cols, Luciano Gauna.

Goles: 0-1 Lucas Francini (21’), 0-2 Iván Rumbo (27’), 1-2 Luciano Gauna (p.p.) (31’), 1-3 Iván Rumbo (33’), 2-3 Brian NM (33’), Charliente (39’)

Árbitro. Amonestó a Fran (7’), Dilin (15’), Chema Sánchez (26’), Xavi Cols (29’), Malaguti (31’), Igor (33’), Iván Rumbo (33’), Dani Aranda (33’) Brian (37’)

Incidencias. Al principio del encuentro se guardó un minuto de silencio por el fallecimiento del padre de Javier Huerga, ex presidente del club. Partido disputado en el Pabellón Municipal La Rosaleda de Benavente, ante unos 400 espectadores.