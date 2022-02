Álvaro de Paz no se podía imaginar cuando era niño y daba sus primeras patadas al balón durante sus añorados veranos en Castroverde de Campos (de donde es parte de su familia) emulando a Martín Vázquez que terminaría siendo el coautor de la primera gran serie del Real Madrid. Bajo el título de “La Leyenda Blanca”, el productor y guionista de raíces zamoranas ha querido plasmar todo lo que significa el Real Madrid en cuanto a “grandeza y valores”, un trabajo duro y en el que ha estado trabajando mucho tiempo en busca de los mejores análisis y testimonios, teniendo claro que “va a haber segunda parte” porque hay mucho más que mostrar al mundo.

“Iñigo de Carlos siempre pensó que había que hacer una serie a la altura de lo que el Real Madrid significaba"

La idea surge hace unos cinco años cuando Iñigo de Carlos, nieto del presidente Luis de Carlos (sucesor de Bernabéu), se puso en contacto con De Paz para dar forma a un trabajo que consideraba faltaba en la historia de la entidad. “Iñigo de Carlos siempre pensó que había que hacer una serie a la altura de lo que el Real Madrid significaba porque no existía hasta ahora. Entonces me propuso crear esta serie dándole una vuelta a cosas que no se le había visto hasta el momento, y donde primaran los valores del deporte y del Madrid”.

Para poder hacer de su idea una realidad llevan a su espalda muchos meses de búsqueda de los mejores testimonios, anécdotas y reencuentros, como el surgido con la “Quinta del Buitre”, todo para ofrecer una visión completa de lo que realmente es “La Leyenda Blanca”. Todo arranca en Belgrado, en 1956 con la primera Copa de Europa, y a lo largo de los capítulos repasan las 13 “champions” blancas, centrándose en “lo que al Madrid le ha hecho grande”. “Explicamos cosas que no se sabían. Son unos cinco años de producción y creo que es un regalo para los seguidores del fútbol y del Real Madrid”.

Dividida en seis capítulos de 45 minutos y con la presencia de 50 invitados de renombre que forman esa “Leyenda Blanca”, la serie se estrenó hace días en Amazon Prime en 240 territorios de todo el mundo y con la autorización del propio club, algo que no se había conseguido hasta el momento y que le da, sin duda, una validez mayor.

"Butragueño ha sido nuestro Magic Johnson en el “Dream Team”

En cada capítulo se cuentan referencias y recuerdos de hasta medio centenar de protagonistas que han colaborado en la producción de la serie. Una de las partes está íntegramente dedicada a la “Quinta del Buitre”, un capítulo especial en el que juntaron por primera vez en muchos años Miguel Pardeza, Manolo Sanchís, Míchel González, Rafael Martín Vázquez y el propio Butragueño con el que Álvaro de Paz ha querido tener un agradecimiento especial “Ha sido una figura totalmente clave para nuestro trabajo. Se ha volcado, ha llamado a futbolistas, y ha sido nuestro Magic Johnson en el “Dream Team”. La gente no conoce esa cara suya, y merece la pena verlos juntos y escucharlos”. Con el trabajo realizado, Álvaro de Paz admite que esta serie, el haber invertido tanto tiempo en ella, le ha permitido reencontrarse con aquel niño que, como muchos otros, soñaba con ser futbolista.

"Todos han tenido un ídolo y son una gran familia con una tradición que va pasando de niños a mayores”

Él los tuvo muy cerca, y tiene claro que “con 15 años no hubiese sido capaz de hacer algo parecido porque por dentro tengo un gran aficionado”. Ahora, asegura que es aún más seguidor del Real Madrid al darse cuenta, tras estar con estrellas que veía en televisión y en los periódicos, que “son personas normales”. “Todos han tenido un ídolo y son una gran familia con una tradición que va pasando de niños a mayores”, indicó De Paz, haciendo hincapié en su experiencia personal y es que “he visto que en el club todos son uno más, del primero al último, y se han portado de forma exquisita, incluso nos cedieron Valdebebas en plena pandemia”.

“La Leyenda Blanca” no acaba aquí y queda información en el tintero que los creadores de esta serie quieren plasmar en una segunda parte en la que, sin duda, los “galácticos” tendrán una mención especial. Por ahora, los autores disfrutan del éxito de este trabajo que los aficionados seguro que les agradecen.