La permanencia en Primera RFEF está a tiro, y el Zamora CF depende de sí mismo para alcanzar los ansiados puestos de salvación. La derrota del Talavera a manos del Badajoz (1-3) en la jornada del viernes permite a los rojiblancos tener a su alcance ese décimo quinto puesto de la clasificación, aunque para ello solo les vale sumar los tres puntos que este mediodía se pondrán en juego en el Ruta de la Plata. Actualmente, la plantilla de la capital del Duero es quinta por la cola con 21 puntos, y los talaveranos tienen 23, por lo que solo una victoria permitiría superarles en la tabla.

Ha sido una semana tranquila para el primer equipo rojiblanco que ha podido sumar sesiones de trabajo completas con los nuevos inquilinos del vestuario rojiblanco que cada día se encuentran más adaptados al ritmo y a lo que pide Yago Iglesias para este último tercio de Liga.

Así, concienciados en la necesidad de dejar atrás una mala racha que les acompaña desde, precisamente, su visita a los talaveranos (es que desde entonces no han sido capaces de sumar de tres en tres) han preparado un encuentro que no será fácil, pero en el que no pueden fallar.

Este mediodía reciben a un Sanse del que no se tienen buenos recuerdos pero frente al que hay que sacar a relucir la mejor versión de una plantilla renovada. Los madrileños son uno de los equipos revelación y es que no se esperaba, en principio, que fueran a pasar la competición de forma tan holgada. Ahora mismo son octavos con 35 puntos, y no renuncian a colarse en un play-off que acarician con la yema de los dedos.

Es un equipo que tiene calidad por dentro y que es capaz de tener balón”

Sobre el rival, Iglesias apuntó que es un equipo cuyos sus puntos fuertes son “el nivel condicional físico que tienen sus jugadores, mucha talla, un equipo que tiene calidad por dentro y que es capaz de tener balón”. En este sentido el entrenador tiene claro que “nos los va a poner muy difícil y vamos a tener que estar muy atentos, sobre todo cuando no tengamos la pelota, en las cosas que tenemos que hacer porque es un equipo muy fuerte, sobre todo en el área rival”. Con todo, sí admitía que es un equipo que compite mucho mejor en su campo que fuera (como demostró en la ida remontando ante el Zamora CF), pero “por lo que les hemos seguido y lo que conocemos de ellos, este fin de semana vais a ver a un muy buen equipo delante”.

Para este encuentro, Iglesias cuenta con varias bajas, y habrá novedades obligadas en primera línea puesto que no podrá contar con Jordan Sánchez, aún lesionado, ni con Parra, que deberá cumplir ciclo de amonestaciones. Así, desde el cuerpo técnico se barajan varias opciones que pasan por ubicar a uno de los centrales habituales; dar la opción a Garay o Álvaro Molina, o salir de inicio con tres centrales y dos carrileros. Ante la ausencia una semana más de Juanan, será Carlos Ramos quien haga de enganche, y a partir de ahí, las variantes son múltiples hasta la delantera donde Baselga es duda y habrá que esperar en punta está Adri Herrera o Mario Losada, que vienen repartiéndose las titularidades. Lo que es una realidad es la necesidad de reencontrarse con el gol después de cuatro partidos sin anotar, y es que la victoria es imprescindible para asomar la cabeza.