El CB Zamora Enamora no pudo recortar diferencias respecto a su predecesor en la tabla, ante el que cayó derrotado en un encuentro en el que fue siempre a remolque en el marcador y que, pese a un atisbo de reacción en el inicio del último cuarto, quedó prácticamente sentenciado al final del tercero.

Zamora Enamora tenía una ocasión de oro para recortar diferencias con respecto al cuarto clasificado del grupo. La tensión era máxima en el Vicente Trueba, pero lo cierto es que, de inicio, los de Saulo Hernández no salieron demasiado centrados a la cancha. El equipo mostró muchas lagunas en defensa durante los primeros minutos, así como demasiada precipitación en ataque, lo que le llevó a encajar un parcial inicial de 7-1 que le ponía pronto contra las cuerdas. Un triple de Harris II y una canasta de Tamba metían a los zamoranos en el partido (7-6). Pero lo cierto era que los castellanos no estaban bien y no conseguían frenar a un Grupo Alega Cantabria mucho mas intenso que no tardaba en volver a abrir brecha en el luminoso para irse al final del cuarto con seis puntos de renta (18-12).

Intentaba Saulo Hernández que reaccionase su equipo en el inicio del segundo cuarto, pero aunque la sangría iba a menos, lo cierto es que Zamora Enamora no conseguía cambiar la dinámica del partido y mediado el cuarto la diferencia era ya de 15 puntos (31-16).

Paraba el partido el técnico zamorano. La charla del preparador y un cambio de juego conseguían dar un poco de vida al equipo, que protagonizaba una cierta reacción de los suyos para dejar la diferencia en 9 puntos a 1´30 para el descanso (35-26). Ahora era el técnico local el que pedía un tiempo muerto. Había perdido fuelle el equipo local, pero David Mangas no conseguía que los suyos recuperasen el control, aunque sí conseguían impedir que la reacción visitante fuese a mas para irse al descanso con 10 puntos de ventaja (37-27).

Grupo Alega Cantabria salió como una apisonadora tras el descanso. Los locales, con una asfixiante presión en toda la pista, cortaron por completo las vías de penetración de un Zamora Enamora que tras una canasta inicial de Solarin estaba casi cinco minutos sin ver aro. Mientras tanto, los locales, sin prisas, pero sin pausa, movían bien el balón y conseguían un parcial de 15-0 que les colocaba con una renta de 23 puntos (52-29).

Solo desde la línea de tiros libres y con una canasta de Kalinicenko, conseguían los zamoranos recuperar cierta presencia en la zona contraria aprovechando las rotaciones en las filas cántabras. Pero lo cierto es que en ningún momento el equipo de Saulo Hernández dio la sensación de poder poner en apuros a un Grupo Alega Cantabria muy entonado, que no bajaba el ritmo en defensa y que apenas hacía concesiones.

Aún así, en la segunda mitad del cuarto el juego en la pista se igualó y las idas y venidas fueron una constante, una dinámica que, sin embargo, no favorecía a un Zamora Enamora que, si bien conseguía frenar la escapada local, veía como el reloj corría en su contra y no conseguía recortar de manera notable las diferencias. Y es que, pese a todos sus esfuerzos, los castellano leoneses se iban al final del tercer cuarto con 20 puntos de desventaja y, sobre todo, con la sensación de que no les quedaban recursos para tratar de revertir esa situación en solo 10 minutos de partido (65-45).

Los zamoranos, pese a todo, no estaban dispuestos a bajar los brazos y protagonizaron un gran inicio en el último cuarto, con un parcial de 1-7 que les daba algo de esperanza (66-52, minuto 32).

Paraba el partido David Mangas, técnico local, pero lo cierto era que, con mucho trabajo, y tratando sobre todo de no precipitarse, los zamoranos seguían recortando distancias y a falta de 5:41 para la conclusión se colocaban a ´solo´ 9 puntos de su rival (69-60).

Zamora Enamora creía en sus opciones de remontada, pero entonces Grupo Alega Cantabria tiraba de oficio. Apretaba los dientes en defensa y buscaba provocar las personales de su rival para, desde la línea de tiros libres y con un triple de Sierra, elevar de nuevo su ventaja hasta los 15 puntos a menos de 4 minutos del final (75-60).

De ahí al final ya no hubo partido y Zamora Enamora se volvía de vacío.

FICHA TÉCNICA

Grupo Alega Cantabria: Moussa (6), Bulic (17), Marín (11), Sans (12), Sierra (5). También jugaron: Cabral (16), Saintel (10), Palazuelos, Cizmic (3), Betolaza (3)

Zamora Enamora: Harris II (19), Maitland, Tamba (11), Solarin (6), Kalinicenko (13). También jugaron: Round, García (5), Vázquez (6), Bakumanya (4), Sene (2)

PARCIALES

Primer Cuarto: 18-12

Segundo Cuarto: 19-15 (37-27)

Tercer Cuarto: 28-18 (65-45)

Cuarto Cuarto: 18-21

ÁRBITROS: BORREGO RODRIGUEZ, JAVIER - MARCHIANO UCELLI, ROMINA

Eliminado: Sierra

PABELLÓN: VICENTE TRUEBA, 300 ESPECTADORES