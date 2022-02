Una vez más, la Super Bowl ha vuelto a ser uno de los acontecimientos más importantes del año en Estados Unidos. El día que más norteamericanos se congregan delante de la televisión, la tarde en la que que más patatas fritas se consumen y la razón por la que millones de personas faltan al trabajo el lunes ha dejado infinidad de imágenes que han hecho arder las redes sociales dentro y fuera de las fronteras estadounidenses.

En el plano deportivo, Los Angeles Rams conquistaron la gran final de la NFL estadounidense tras imponerse por un ajustado 23-20 a los Cincinnati Bengals, en un partido con alternativas que se decidió a su favor en los compases finales. En lo extradeportivo, el show del descanso fue un homenaje al rap organizado por Dr. Dre y Snoop Dogg. Kendrick Lamar, Mary J. Blige, Eminem y la aparición sorpresa de 50 Cent completaron la lista de estrellas que pasó por el escenario.

Estos fueron algunos de los mejores momentos de la noche:

Eminem hinca la rodilla

Eminem, uno de los raperos estadounidenses con mayor producción internacional, decidió interpretar uno de sus temas más icónicos: 'Lose Yourself' levantó al público cuando la fiesta estaba encarando su recta final. Sin embargo, aparte de su talento musical, el gesto más aplaudido llegó cuando Eminem acabó su parte hincando la rodilla en el suelo como hacía Colin Kaepernick en sus reivindicaciones antirracistas en la NFL. Los medios especializados apuntan a que la organización no le había permitido llevarlo a cabo, algo que no frenó al artista. Esa decisión en favor del movimiento Black Lives Matter recibió muchos aplausos en las redes sociales.

Los Angeles Rams, campeones

Los Rams lograron levantar su segundo trofeo Vince Lombardi tras el éxito de 2000. Los Bengals, la gran revelación de la campaña, se quedaron a un paso de la gloria por tercera ocasión tras sus derrotas en 1982 y 1989 ante los San Francisco 49ers.

Las estrellas del rap, juntas

Uno de los momentos más emblemáticos del evento fue cuando las cinco estrellas del rap (Eminem, Dr Dre, Kendrick Lamar, Mary J. Blige, Snoop Dogg y 50 Cent.) cerraron la presentación de 13 minutos juntos una vez finalizadas sus respectivas actuaciones individuales. 'Still D.R.E' fue el mejor broche de oro de un show que nunca antes había rendido homenaje a este género.

Jay-Z y Beyoncé, en las gradas

Como cada año, fueron decenas los famosos que se agolparon en las gradas para ver en directo la gran final de la NFL. Entre ellos Jay-Z y Beyoncé, que no se quisieron perder el evento del año. El rapero, responsable en parte del show del descanso, disfrutó como nadie del espectáculo.

Jay Z disfrutando al ritmo de Still D.R.E



Un himno de la costa oeste que fue escrita por Jay Z en al rededor de 30 minutos.



No olvidemos que Jay en parte es responsable por el histórico evento que vivimos hoy en el Súper bowl. pic.twitter.com/NLKmvyD5ds — RYRNA es 🅿️ (@RYRNAmag) 14 de febrero de 2022

Una petición de matrimonio

Tylor Rapp se llevó dos anillos la noche del domingo. Además de proclamarse campeón con Los Angeles Rams, el deportista decidió que la celebración sobre el verde era el mejor momento para arrodillarse y pedirle matrimonio a su pareja, Dani Johnson. No es el primero que lo hace. Antes que él protagonizó otra sonada (y similar) pedida de mano Patrick Mahomes.