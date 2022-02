El Zamora Enamora jugará este sábado un partido de enorme trascendencia en el que se juega una buena parte de las opciones que tiene actualmente de lograr la permanencia un año más en la división de plata del balonmano español. Tras la derrota contra el líder, el equipo pistacho afronta ahora a un rival de su “guerra particular” en un partido en el que pide a la afición todo el apoyo.

Jortos, uno de los veteranos del equipo zamorano, explicó ayer en rueda de prensa que “es una final en toda regla y es algo que nos va a suceder a partir de ahora casi en cada partido. Y si finalmente terminamos la liguilla en la parte de abajo de la clasificación será final tras final”. El vallisoletano recalcó que “este fin de semana no queda otra que ponerse a todo y a morir”.

Por otra parte, Jortos cree que “todos los jugadores del equipo afrontamos esto como lo que es, como una final, estamos intentando entrenar un poco más en grupo porque hemos tenido muchos problemas de bajas, de jugadores internacionales que han estado fuera, de covid, y nos falta todavía un poco de entrenar todos juntos, de estar todos a una, que el entrenador tenga piezas para mover durante los partidos. Pero el vestuario está bien y una victoria el sábado puede significar mucho para mejorar y catapultarnos arriba”.

Respecto al rival, Soria, Jortos cree que “tiene muchas cosas especiales porque tiene en la plantilla excompañeros nuestros y es un derbi autonómico, con lo que habrá gente que se desplace desde Soria y es algo especial porque ellos también están en una situación como la nuestra. Ellos también afrontarán el partido como una final y quien mantenga un poco más la calma y esté más acertado de cara a la portería, se puede llevar el partido”. El jugador pistacho también recordó en la rueda de prensa celebrada ayer que Soria “viene con dos porterazos y vamos a ver si los jugadores de Zamora estamos un poco más acertados de cara al gol y podemos llevarnos el partido”.

El jugador del Zamora Enamora no está teniendo una buena temporada en cuanto a lesiones y lleva tiempo arrastrando problemas físicos que persisten aunque él asegura que “ahora estoy bien. Me gustaría estar mejor porque me ha costado entrar en esta segunda vuelta pero voy encontrándome mejor, pero lo importante ahora es llegar bien a Soria y estar lo mejor posible en la fase final de la Liga”.

Iván López

Por su parte, el entrenador del Zamora Enamora, Iván López sigue con problemas para completar la convocatoria. Hay jugadores que son duda para el sábado, con molestias. Diego ya se ha incorporado a los entrenamientos pero sufrió un esguince de tobillo que no le permitió jugar el pasado fin de semana contra el Cisne y los servicios médicos están intentando recuperarle para jugar contra Soria.

El técnico sevillano se felicitó porque el ritmo de entrenamientos poco a poco se va incrementando al recuperar lesionados y bajas, y esta semana “estamos creciendo a nivel de calidad de los entrenos” y espera terminar de afinar en las sesiones que restan para afrontar el partido contra Soria, “un derbi regional que ya allí fue una batalla y a nivel clasificatorio también es trascendental porque ellos necesitan ganar para aspirar a estar en el grupo de arriba y afrontarán el partido como una final. Además si se meten en la parte de abajo, los puntos contarán. Es un encuentro de máxima exigencia ya que si conseguimos los dos puntos sería casi seguro que los meteríamos abajo y les superaríamos en la segunda fase”.