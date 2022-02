El Zamora CF ha tratado de restar trascendencia a la llegada del delantero Jean Mafie Dongou y pide que no se cargue la responsabilidad de la salvación del equipo sobre las espaldas del canterano del Barcelona que ayer se incorporó a los entrenamientos del equipo rojiblanco. César Villafañe, secretario técnico del Zamora, explicó en rueda de prensa que Dongou posee una amplia experiencia en categorías superiores, llega de un periodo en la máxima categoría del fútbol finlandés y “viene para ser un complemento más en la plantilla. Estamos contentos de que haya apostado por nosotros porque es un jugador que tenía mucho tirón en el mercado”, y quiso dejar patente que “no va a ser el salvador, sino que viene dispuesto a aportar y si da su mejor versión, vamos a salir beneficiados, pero no queremos ponerle etiquetas”.

Villafañe explicó que el Zamora buscaba un delantero de su perfil desde la llegada de Yago Iglesias al banquillo, un delantero que hubiera jugado anteriormente con el sistema que utiliza el técnico gallego, como ocurrió en su etapa en la cantera del Barcelona: “Era muy difícil ficharle pero él ha sentido el apoyo del club y la confianza que ha mostrado esperándole incluso tras finalizar el periodo de fichajes. Hemos mantenido una conexión diaria durante un tiempo y quedó patente que había feeling entre las dos partes. Desde un principio, era nuestra opción”, explicó Villafañe.

Jean Marie Dongou aseguró que “desde el primer día en que me llamó César Villafañe me gustó la idea por la manera de jugar del equipo pero se dilató por un problema personal y me demostraron lo buenas personas que son, preocupándose por mi y estoy muy contento de estar aquí”. El delantero camerunés explicó sobre su último periodo en Finlandia que “no es de las mejores ligas pero era un buen escaparate porque además, jugábamos competición europea. La competición finalizó al llegar al invierno y yo he estado entrenando en Barcelona con otro equipo, llego bien físicamente y con ganas de volver a jugar”.

Dongou añadió que, como delantero, “me gusta asociarme con mis compañeros, jugar con movilidad y meter goles” al tiempo que aseguró que no nota la presión de ser un jugador por el que la afición estaba esperando: “Presión no siento, tan sólo es una oportunidad más para mi. Vengo a ayudar y a aportar lo mejor de mi para conseguir la salvación del equipo. Tengo muchas ganas y estoy muy ilusionado. Además me ha sorprendido el club, por sus instalaciones y por la gente”.

El nuevo jugador rojiblanco añadió que quería regresar a España y “qué mejor que en un club que apuesta por ti y te espera hasta el último momento. Es una nueva oportunidad y vengo a seguir trabajando, dando lo máximo para que el equipo salga de la situación en la que está”. Respecto a su pasado azulgrana, Dombou asegura que “el Barça me lo dio todo, los mejores recuerdos de mi vida están allí” y tras completar su primer entrenamiento con el Zamora CF añadió que “no entiendo por qué está tan abajo este equipo porque el nivel de la plantilla es brutal”.

También se manifestó Yago Iglesias, entrenador del Zamora, sobre el jugador camerunés al que pudo observar ya en el entrenamiento del jueves por la mañana, aunque señaló que “es pronto para sacar conclusiones y valoraciones. Viene de un periodo de inactividad pero a nivel físico está bien, y cerca de su estado adecuado en cuanto a peso. Pero más que entrenar, lo que necesita ahora es entender nuestro modelo de juego que, por otra parte, es muy similar al que ya conoce del Barcelona. Ahora es necesario que conozca a sus compañeros y que se vayan relacionando”.

Iglesias espera un “delantero móvil, con buena asociación, que llega con facilidad al áera y que tiene gol”, y lo calificó como una mezcla entre Adri Herrera y Losada, pero que también es capaz de jugar por las bandas: “Nos dará más variantes y opciones”. Iglesias también quiso restar responsabilidad a Donbou apuntando que “es muy difícil firmar a un jugador que cambio todo de la noche a la mañana, lo que queremos es que haga crecer al colectivo. Tiene experiencia y ha dado un rendimiento altísimo en todos los equipos que ha estado, pero no podemos poner el foco sobre un solo jugador porque el resultado final va a ser abase del colectivo”.

Sobre el estado en el que se encuentra los jugadores de cara al partido contra el Athletic B de mañana, el míster zamorano indicó que no se recuperará a Baselga pero sí a Dieguito, que ya ha entrenado con el grupo esta semana: “No está al cien por cien, pero sí que parece que está recuperado de esa lesión de rodilla”. Y el Zamora pierde a Jordan que sufrió una rotura fibrilar contra la SD Logroñés que le tendrá apartado durante varias semanas. Además de la incorporación de Dongou, y también ya debutó el pasado sábado César Yanis, que está con una semana más de entrenamiento y ya más acoplado al equipo”.