Ernesto Valverde está dispuesto a volver a los banquillos tras el desgaste que supuso su paso por el Barça. El equipo de la Premier que le tantea es el Leeds United, que tiene casi decidido que prescindirá de Bielsa el próximo verano. Sería la primera aventura en la Premier para el vasco, que no es el único candidato a hacerse con el cargo.

The Telegraph apunta que, aunque no es una decisión tomada al 100%, lo más probable es que el Leeds no plantee una oferta de renovación a Marcelo Bielsa. El 'Loco' consiguió el ascenso a la Premier League, pero el equipo inglés considera que puede aspirar a objetivos mayores que la permanencia. Por ese motivo está buscando cambiar de técnico.

El ex de Valencia, Villarreal, Barcelona, Athletic y Espanyol está ante la oportunidad de sentarse en su primer banquillo inglés. Fuera de España solo ha ocupado el del Olympiacos en dos etapas diferentes hasta el momento. Se da la coincidencia de que en su segunda etapa en Bilbao ya sucedió a Bielsa, algo que puede repetirse en el Leeds.

Hay más candidatos españoles

Víctor Orta, director deportivo del Leeds United, ve con muy buenos ojos fichar a un entrenador español y por eso tiene más nombres sobre la mesa que el de Valverde. Entre ellos está Diego Martínez, que se marchó del Granada con el deseo de recalar en algún equipo de la Premier y de momento no ha tenido ofertas en Inglaterra. Su deseo se mantiene intacto y ha rechazado propuestas de equipos españoles esta temporada.

Otro candidato español es Carlos Corberán. El actual técnico del Huddersfield, de Championship, formó parte del cuerpo técnico de Bielsa antes de iniciar su aventura como primer entrenador y conoce el Leeds. En cuanto a entrenadores de otras nacionalidades destaca Jesse March, sin equipo desde que cerró su etapa en el RB Leipzig debido a los malos resultados del conjunto alemán.