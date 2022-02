Zamora Enamora sufrió un serio correctivo en su visita a la cancha de Clínica Ponferrada CDP que firmó un triunfo incontestable. Y es que los bercianos fueron siempre superiores a su rival, un CB Zamora perdido que no estuvo bien en ataque y concedió demasiado en defensa.

Comenzó con muchos nervios en ambas filas el derbi. Locales y visitantes se dejaron llevar por la precipitación en los primeros minutos de juego, cometiendo muchos fallos en sus lanzamientos. Aunque Clínica Ponferrada CDP fue el primero en lograr frenar esa dinámica y reencauzar su juego ante un Zamora Enamora que seguía sin encontrar el aro contrario y veía como los locales empezaban a despegar en el luminoso hasta alcanzar una máxima ventaja de 8 puntos cuando se alcanzaba el ecuador del cuarto (12-4).

Pero no se dejaron llevar por los nervios los de Saulo Hernández. El técnico de los visitantes conseguía serenar a los suyos, reorganizaba el juego y los zamoranos empezaban a entrar en el partido. Circulaban mejor el balón, conseguían seleccionar mejor sus lanzamientos y empezaban a ver aro para firmar un parcial de 0-9 que les permitía darle la vuelta al marcador en apenas dos minutos (12-13, minuto 7). Lo que no consiguió el equipo visitante fue frenar a la dupla Códoba-Godspower, que hacían añicos la defensa rival y firmaban un parcial de 7-0 que solo una canasta final de Sene conseguía romper (19-15).

Sufrían los zamoranos, que no conseguían arrebatarle al balón a un Clínica Ponferrada CDP más intenso y que imprimía mucha velocidad a su juego. Los bercianos tenían más balón y no lo desaprovechaban, castigando cada pequeño error de su rival para, tras un triple de Manchón, irse hasta los 10 puntos de ventaja (26-16, minuto 12).

Movía fichas de nuevo Saulo Hernández, con rotaciones y un cambio de defensa que conseguía, al menos, frenar la escapada de su rival, que estuvo más de cinco minutos sin ver aro. La mala noticia era que ese buen hacer en defensa no tuvo continuidad en ataque y tampoco los suyos conseguían anotar. Los zamoranos perdían balones en media pista, fallaban los lanzamientos cuando lo intentaban.

Al final, Solarin y un triple de Kalinicenko daban algo de aire y esperanza a los zamoranos (26-21, minuto 16), pero acto seguido dos triples locales devolvían las cosas a ´su sitio´ . Clínica Ponferrada CDP había encontrado el camino para romper una vez mas la defensa visitante y lo hacía desde el exterior, con Mulero destrozando la zona rival para elevar la renta local hasta los 16 puntos a falta de dos minutos para el descanso (39-23).

No reaccionaba Zamora Enamora, que solo conseguía recortar diferencias minimamente gracias a dos tiros libres de Harris (39-25). Parecía que mejoraba la situación para los zamoranos tras el descanso, con una reanudación del juego bastante igualada que, al menos, mantenía con vida a los visitantes (44-31, minuto 22). Pero aparecían de nuevo Mulero, Manchón y Fravert para romper la zona visitante con sus lanzamientos exteriores y Clínica Ponferrada CDP recuperaba el control del partido, aumentando su renta por encima de los 20 puntos cuando apenas se habían disputado 4 minutos de este tercer cuarto (54-33). Cierto era que había tiempo para la reacción, el problema era que no daba la sensación de que al equipo de Saulo Hernández le quedasen recursos en la chistera para frenar a un conjunto berciano mucho mas equilibrado en su juego, intenso y acertado en todas las facetas.

El equipo local no sufría y aprovechó su ventajosa situación para dar descanso a sus estrellas, pero ni siquiera entonces los zamoranos consiguieron reducir diferencias. El equipo estaba completamente perdido y desquiciado, no es que fallase demasiados lanzamientos, es que apenas tiraba. Los de Juste apenas conseguían arrebatarle el balón a su rival que, además, seguía muy acertado en el tiro exterior. Con todo, Clínica Ponferrada conseguía llegar a los últimos diez minutos con 22 puntos de renta y el partido prácticamente sentenciado (65-43).

No hubo sorpresas ni lugar para la emoción en el último cuarto. Aunque bajó un poco la intensidad, Clínica Ponferrada seguía manteniendo el control y marcando el ritmo del partido ante un Zamora Enamora que no conseguía recortar diferencias. Lo intentó todo Saulo Hernández, pero los visitantes no encontraron nunca la manera de meterse en el partido.