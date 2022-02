El Atlético Benavente se fue de vacío de El Ejido en un partido que se decidió por un solitario gol. Los de Chema Sánchez no fueron capaces de equilibrar el marcador y se estrellaron ante el tercer equipo menos goleado de la competición. No estuvieron tampoco demasiado inspirados los benaventanos, que con esta derrota no se acercan a los puestos de play-off de ascenso como pretendían.

El Caja Rural Atlético Benavente recupera hoy su visita a El Ejido El partido comenzó con mucho brío e igualdad, con defensas casi herméticas y ataques cansinos. No había espacios y el juego se comprimía sin atisbo de gol. El Benavente defendía con energía ante las acometidas locales sin que los numerosos cambios cambiaran la dinámica. Lesionado Josema en el equipo ejidense tras doblarse el tobillo, se paró el partido unos minutos llegándose al ecuador de la primera parte sin que los porteros hubieran tenido que intervenir. Pidió tiempo Chema Sánchez y justo al regresar los jugadores a la pista marcó El Ejido sin que el equipo benaventanos pudiera igualar el marcador antes de que se llegara al descanso, aunque Dani Aranda fue el que más cerca estuvo de conseguirlo y también Charlie, que se encontró con una gran intervención de Jesús Gómez. Pudo haber sido peor de no ser por Sergio Simón, que medió para evitar el segundo gol de los locales. Tras la reanudación, salió más enchufado el equipo celeste y Adrián Martínez estuvo a punto de hacer el segundo de no mediar el despeje de Dani Simón. De nuevo Simón tuvo que lucirse ante el empuje de los de José Fernández. BUSCANDO EL EMPATE Sin embargo, los de Sánchez fueron ganando terreno y forzando hasta la quinta falta de los ejidenses, con una gran ocasión para Aitor. Buscaba con ahínco el empate el Benavente pero El Ejido demostraba el porqué cuenta con una de las mejores defensas de la competición, Y a cinco minutos para el final El Ejido cometió su sexta falta que permitía a los de Chema Sánchez disponer del doble penalti. Con Pablo Ibarra como portero jugador para afrontar los últimos cinco minutos, el Benavente encerró a El Ejido en su campo, pero los ejidenses buscaban la sentencia a la contra y Dani Simón evitó el segundo. Un tiempo muerto de Chema Sánchez a tres minutos para el final buscaba el revulsivo con el que encontrar el necesario gol que obligaba a asumir muchos riesgos y en una de esas acciones fue Preciado quien, con la portería vacia, detuvo el que habría sido el segundo gol local. Pese a los desesperados intentos de los de Benavente, estaba más cerca el segundo gol para El Ejido que el empate. La intensidad y la emoción no bastaron para que el Benavente pudiera marcar y llevarse al menos un punto. ⏰. FINAL!!

