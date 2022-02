El Vino Toro Caja Rural cumplió con los pronósticos en los Campeonatos Autonómicos Absoluto, Sub 23 y Sub 20 está categoría en sus pruebas de anillo solamente y sumó tres medallas de oro, una de plata y otra de bronce, junto a varios puestos entre los 8 mejores. El zamorano Juan David Manzano, en los 400 lisos de la categoría Sub 20 se proclamó campeón autonómico, en un apasionante final marcando un tiempo de 50´´43. Óscar Matilla Guerra en la categoría Sub23, también se colgaba el oro en el salto de longitud, con un mejor salto de 6.49, lejos de sus mejores registros, ya que este inicio de temporada en pista cubierta está siendo complicado para el saltador toresano que no acaba de encontrar su mejor versión. Rubén Revuelta realizó un mejor salto de 6.04 que le dió la 6ª plaza pese a que aún está en edad Sub18.

Javier Montero ofreció una brillante carrera en los 3.000 lisos pasó el crono en unos más que interesantes 8.´37´´86, que es marca personal, le sitúa entre los mejores sub 20 en el ranking nacional, una merecidísimo medalla de bronce en la categoría absoluta y la victoria en Sub20. El fondista salmantino solo fue superado por el zamorano Diego Bravo con un gran crono de 8´15´´ 78 y por el vallisoletano Isaac Rico. Carla García Heras fue la única representante femenina del club zamorano y lo hizo en los 800 lisos para lograr la medalla de plata, en Sub23 con un buen tiempo de 2´28´´63. En los 800 masculinos, Adrián España se quedó a las puestas del podio en Sub20 . Fue cuarto en una final muy igualada donde las medallas se lograron por escasa décimas, con un registro de 1´59´´83, marca personal, y Jonatan García fue cuarto en los 200 lisos y a pesar de realizar marca personal, se quedó a las puertas de la medalla con 22´´26.