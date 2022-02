El Recoletas Zamora se apuntó una nueva victoria a domicilio tras derrotar de forma clara y contundente a un Vantage Towers Alcobendas siempre a remolque de juego y marcador. Las madrileñas a duras penas aguantaron la pelea hasta el descanso, especialmente por el mal segundo cuarto zamorano, pero en el reinicio el Recoletas metió una marcha más y se fue en el luminoso de mucho.

Tras la canasta inicial de las locales un triple de Green le dio la vuelta al marcador muy rápido. Pero no sólo eso, porque las zamoranas terminarían por apuntarse un parcial de 0-9 en los dos primeros minutos de juego que las ponía a favor de marcador a las primeras de cambio.

Sin embargo las locales reaccionaron con dos triples de Lucía Gutiérrez y eso les permitía maquillar la superioridad de las visitantes en zonas como las pinturas o en aspectos tan importantes del juego como el rebote, donde el Alcobendas sufría lo indecible tanto en su aro como en el contrario. También desde el perímetro las zamoranas mantenían el tipo y Waters hacía otro para colocar una máxima con el 10-18 superado el ecuador del periodo.

Llegó el momento de las rotaciones y ambas escuadras movieron numerosas fichas, lo que descentró un poco a los quintetos y especialmente al visitante, que en los siguientes minutos no vería aro con tanta facilidad. Las madrileñas apretaron (17-19 a falta de 2:30´´ para la conclusión) para dar paso a un final de cuarto muy movido en el que ambos equipos entraron en un bonito golpe a golpe. A la conclusión 20-26 tras triple de Che y técnica al banquillo madrileño.

Dos robos más consecutivos en el inicio del segundo cuarto ampliaron la renta de un Recoletas que seguía cerrando muy bien el rebote en su aro (20-28 en el 3´). Sin embargo en el siguiente tramo el choque entró en fase de descontrol y entonces se verían muchísimos más errores que aciertos. Tantos que al final y tras tres minutos sin puntos Jacinto Carbajal, técnico del Recoletas Zamora, decidió parar el juego con un tiempo muerto y llamar a reunión a un equipo que ahora no sabía interpretar bien el partido.

De vuelta a pista el Recoletas recuperó el pulso anotador pero solo de manera momentánea, porque en este cuatro ni Gala Mestres conseguía estar tan solvente como anteriormente. Quedaba claro que este cuarto era bien diferente, que ahora nadie hacía puntos fáciles y que cualquier detalle o acierto extra podría resultar decisivo, porque en los últimos minutos de juego el equipo sólo habían hecho un enceste y las madrileñas lo habían aprovechado para echarle el aliento en la nuca (27-30 en el ecuador).

Un triple de una Latorre que también acabaría el cuarto encestando de tres frenó la enorme sequía zamorana, pero el plantel de Jacinto Carbajal había perdido las buenas sensaciones y la segunda parte del cuarto también sería muy pobre, sin acierto en el lanzamiento y concediendo alguna que otra facilidad a un Vantage Towers Alcobendas que se mantenía en la pelea por el resultado no sin muchos apuros. A la llegada del tiempo de descanso la diferencia era muy pequeña (32-38).

Latorre volvió a ser protagonista desde el triple nada más reiniciarse el juego y en segundos Santana se le unió en el perímetro para poner una nueva máxima con el 32-44 en menos de un minuto. Las zamoranas amenzaban con sacar del partido a un conjunto madrileño que seguía siendo muy inferior en las pinturas y que no cesaba de conceder rebotes. Eso limitaba mucho sus opciones tanto en ataque como en defensa, porque sin el auxilio del tiro exterior sus puntos llegaban a cuentagotas y porque en defensa daba segundas y hasta terceras oportunidades a un Recoletas no del todo fino. Así, mediado el ecuador del periodo, un parcial demoledor de 0-11 significaba la sentencia definitiva (36-55). En la parte final de la manga las locales pusieron encima de la mesa todo lo que tenían pero sólo les alcanzó para dejar claro que no podrían recuperar el terreno, e incluso que si se dormían el castigo podía ser grande. Al final del cuarto 45-61.

El último y definitivo sobró por completo, pues durante muchos minutos la renta superior a los diez puntos se mantuvo inalterable. Sólo en el tramo final el equipo se relajó en exceso (61-79 a falta de 2´) y aunque no hubo nervios terminaría dejando una imagen un tanto pobre.

FICHA TÉCNICA

Vantage Towers Alcobendas: Sofie Preetzmann (11), Lucía Gutiérrez (15), Clara Rodríguez (5), Laura Howard (20), Anna Seilund (6). También: Sara Francisco (-), Clitan de Sousa (20), Marta Moix (-), Lorenzo (-).

Recoletas Zamora: Chlesea Waters (6), Gala Mestres (18), Nneka Ezeigbo (11), Morgan Green (5), Isabel Latorre (14). También: Marta Montoliu (8), Marta Gómez (-), Ijeoma Ajemba (5), Ornella Santana (6), Clara Che (4).

PARCIALES Primer Cuarto: 20-26 Segundo Cuarto: 12-9 (32-38) Tercer Cuarto: 14-23 Cuarto Cuarto: 21-16

ÁRBITROS: García Martín y Pellitero González.

Eliminadas: Howard y Seilund.

PABELLÓN: Antela Parada.