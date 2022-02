El equipo de nueva creación, Zamora Enamora, afrontará el calendario ciclista Elite y Sub 23 vestido con tonos azules ocuros, según anunciaron este miércoles sus promotores. El que será el primer maillot del equipo ciclista zamorano ha sido diseñado por la marca Ulevel en tonos azules oscuros con los bordes en amarillo fluorescente.

El acto de presentación de la nueva equipación sirvió también para presentar a los promotores de esta iniciativa que entronca con las ya míticas de los equipos Frinca o Zamora Paisaje Natural que llevaron el nombre de Zamora por toda España y llegaron a ser los mejores equipos de su época en la categoría aficionada. El presidente de la Diputación, Francisco Requejo, ratificó su compromiso con la promoción del deporte que entronca además con el desarrollo del turismo. Requejo destacó el trabajo realizado por el promotor de la nueva escuadra, Manuel Campesino, junto al diputado de Deportes Jesús María Prada, al tiempo que recordó que este año Zamora será escenario de una de las etapas de la Vuelta a Castilla y León, también patrocinada por la institución provincial.

Jesús María Prada anunció que el Zamora Enamora no sólo competirá en el calendario español sino también correrá algunas carreras en Portugal y Francia, al tiempo que recalcó que la decisión de la Diputación Provincial de apoyar al equipo ciclista zamorano se ha adoptado con espíritu de permanencia "como un intento válido de promoción tanto del deporte como del turismo".

Manuel Campesino, director del equipo, reconoció que "tenía ganas de volver a dirigir un equipo, surgieron algunas propuestas pero esta era una oportunidad de hacer algo propio. Será una experiencia bonita la de llevar el nombre de Zamora a todos los rincones de España". El Zamora Enamora competirá en pruebas de un día, especialmente las de la Copa España y el Díptico Zamorano, hasta el mes de mayo, para afrontar posteriormente las vueltas por etapas, incluída la Vuelta a España Sub 23 de nueva creación para la que el equipo ya tiene plaza: "Tenemos una plantilla joven, sub 23, con un gran futuro por delante en la que no quisiera destacar a nadie en particular por no desmerecer a ningún corredor", aunque sí presentó al zamorano Diego García que deja el Diputación de León en el que compitió el pasado año. El joven corredor zamorano se mostró muy ilusionado por "correr en casa en un año para aprovechar y conseguir buenos resultados". García reconoció que es un corredor que "me defiendo en todos los terrenos e intentaré este año sufrir lo menos posible".

El nuevo equipo contará con 14 ciclistas en su plantilla, entre los que estará el único zamorano que compite actualmente en esta categoría, aunque Manuel Campesino destacó el buen trabajo que está realizando el Zamora CX en las categorías inferiores de donde saldrán buenos corredores pronto.