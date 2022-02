Al final ayer no hubo noticia de última hora, como muchos otros años ha sucedido en el Zamora CF los 31 de enero. El club del Duero cerró el mercado de fichajes de invierno sin confirmar la llegada de un nuevo jugador a sus filas, tal y como se preveía, y es que, de hecho, se han oído muchos nombres en los últimos días como posibles candidatos a defender la camiseta zamorana.

No obstante, el hecho no haber anunciado una incorporación no significa nada porque todos los clubes pueden fichar en cualquier momento futbolistas en situación de paro, siempre y cuando tengan fichas libres como es el caso.

Además, tampoco se puede descartar que el fichaje esté hecho y que el club prefiera esperar unas horas para anunciarlo, y es que las negociaciones estaban muy avanzadas, y en la entidad confiaban en poder hacer ayer un anuncio que finalmente no se produjo.

MERCADO ACTIVO PARA EL ZAMORA CF

Se cierra así un mercado de fichajes muy activo para el club del Duero. En el capítulo de llegadas se vivieron en un primer momento las de Jordan Sánchez (lateral derecho) que ya tiene bastante presencia en el equipo, y la de Pau Torres (portero) y Álvaro Molina (central), que todavía no han debutado con la camiseta rojiblanca.

En el lado opuesto, se produjeron las salidas de Iñigo Baqué, que apenas había tenido protagonismo ni para David Movilla ni después para Yago Iglesias, la del delantero Agustín Coscia y la del central Iñigo Piña, este último para incorporarse a las filas de Unionistas de Salamanca.

Asimismo, Mapisa y Munguía salían cedidos como también se llegó a un acuerdo de cesión por Raúl Vallejo que acaba de salir de una lesión de larga duración y, aunque no tenía ficha federativa, sí contaba con contrato en el Zamora CF.

El caso de Coque, en la misma situación, tuvo diferente resultado y el lateral izquierdo se veía obligado, una vez olvidada su lesión, de buscarse un futuro que encontró en el Guijuelo, de Tercera RFEF. Por último, Asiel Mateo seguirá por el momento como en esta primera parte del curso, entrenando y con contrato, aunque sin ficha.

Así las cosas, el Zamora CF afronta la segunda fase de la competición dispuesto a seguir progresando para cumplir con el único objetivo marcado, la salvación.

Hoy el equipo descansará y mañana volverá al trabajo.