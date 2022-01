Con poco tiempo de recuperación dado que jugaron entre semana, el Zamora CF pone hoy fin a un intenso periplo de tres encuentros en 8 días y el objetivo, además de los puntos (lleva 3 de seis), es seguir demostrando una progresión positiva en su juego, un hecho que le permitió tutear a todo un líder que necesitó llegar casi al tiempo de añadido para superar a los rojiblancos con un solitario gol de Quiles.

Este mediodía el equipo de Yago Iglesias tendrá enfrente al CD Calahorra al que ya venció en la primera vuelta en lo que fue el segundo triunfo del equipo (1-0, min. 45 con gol de penalti de Carlos Ramos). Para este encuentro a Yago Iglesias le tocará introducir nuevos cambios en un once que varía jornada a jornada, y es que el gallego no ha cerrado un “equipo tipo”, sobre todo en los puestos de ataque donde, además, esperan anunciar un refuerzo en las próximas horas.

Así, dependerá del desgaste individual el equipo que ponga en juego en míster teniendo en cuenta que las únicas bajas confirmadas son las de los lesionados Dieguito y Juanan a los que todavía les quedan por delante semanas de recuperación.

En cuanto al rival, Iglesias no escatimó en elogios hacia los riojanos, e incidió en el hecho de que se trata de un equipo versátil y que no duda en cambiar su forma de juego según el rival, y es que se adaptan a distintas circunstancias, según requiere la situación. No obstante, indicó que han tenido poco tiempo para preparar específicamente este compromiso ante un rival que se sitúa en la zona media de la tabla, mientras que ellos, tras la derrota ante el Dépor cayeron a descanso, aunque tienen la permanencia a un punto. “Tenemos claro que aunque el equipo rival comience con una idea puede ir mutando a lo largo del encuentro, por lo tanto va a ser un partido muy complicado”, insistió el míster que confía en volver a sumar de tres en tres y recuperar su racha ganadora con la que reafirmarse en su juego.

En esta jornada, de nuevo, los casos de COVID afecta a la Primera RFEF, y ayer quedaron aplazados dos encuentros del Grupo 1: el Racing de Ferrol-Rayo Majadahonda y el Deportivo-Racing Club.