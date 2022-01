El entrenador del Zamora CF, Yago Iglesias, aseguró que el club sigue pendiente del mercado de fichajes, “estamos trabajando en ello, tenemos claro que queremos que lo que pueda venir sea para ayudarnos a conseguir el objetivo. Firmar por firmar no se va a dar, aunque es cierto que hay cosas que estamos mirando. El mercado invernal es difícil y corto, hay pocos jugadores que cumplan los requisitos y a veces hay que esperar al último momento porque hay otros clubes que también se están moviendo para liberar a los jugadores”. En este sentido, ayer saltó a las redes sociales la posibilidad de que uno de los jugadores que sigue el Zamora CF sea el bosnio Bojan Letic que milita en el Mirandés de Segunda División. Letic, de 29 años, ha jugado once partidos esta campaña tras pasar desapercibido en la pasada en el club burgalés.

Yago Iglesias, tras la derrota ante el Deportivo, recalcó ayer en rueda de prensa que “tarde o temprano se iba a perder, es difícil mantener una racha tan larga y positiva. Nosotros siempre queremos sumar de tres pero a partir de ahí, hemos analizado el partido contra el Dépor y hay más aspectos positivo que negativos. Nos dejó cabizbajos perder el punto que teníamos amarrado en el minuto 89 pero hay que quedarse con que hicimos cosas bien contra el mejor equipo de la categoría, ellos se sintieron superados durante la segunda parte y eso no es fácil, pocos rivales le han generado tantos problemas como nosotros. Cuatro días después viajamos a Calahorra, a un escenario completamente distinto, contra un rival muy distinto, habrá poco tiempo de entrenamiento y tendremos que sacar el plan del partido adelante”. El Calahora es un equipo “muy versátil” que ha jugado combinativo, en otros partidos más directo, tienen muchos registros y plantea unas cosas u otras en función del equipo que tiene delante”.

El Zamora CF ha regresado a los puestos de descenso tras la victoria el jueves del Talavera (0-2) ante el Extremadura que jugó con su equipo filial: “N0 soy nadie para opinar sobre ese tema -señáló Yago Iglesias- pero es una situación extraña en el sentido de que estamos viendo que si hay una prórroga, si la juece dice que hay que liquidar la sociedad, que no... Es una cuestión que no nos compete más allá de que nos afecta porque no sabemos hasta cuando va a continuar la situación así y los que peor lo estarán pasando son ellos. Soy amigo de Manuel Mosquera y siguen deambulando, pero mientras estén compitiendo, es un rival directo”.