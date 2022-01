Saulo Hernández declaró tras el partido que ayer perdió de forma justa el Zamora Enamora que “si queremos jugar a ser un poquito grandes, tenemos que salir a jugar y hoy no hemos salido. No es cuestión de ganar o perder, sino de salir a la pista a jugar”, al tiempo que remarcó que el equipo que dirige tiene que basar sus victorias en una plantilla muy joven “a los que les pido que salgan a competir, pero esto lo estoy viendo desde que ganamos en Burgos” en alusión a que el equipo pudiera haberse confiado tras esa importante victoria ante uno de los grandes de la Liga.

El entrenador del Zamora Enamora presentó en declaraciones a LA OPINION EL CORREO DE ZAMORA que “el balance del partido es muy malo, no pongo ninguna escusa. Lo que ha pasado es que no hemos salido a jugar y si queremos considerarnos un buen equipo, tenemos que salir a la pista siempre concentrados y a jugar al baloncesto. Luego habrá días en que te salgan las cosas y otros que no pero lo primero es entender que hay un momento de la semana que es el más importante para el jugador, para el club y la afición, y es en esas dos horas del partido. Hay que salir concentrado y a partir de ahí, todo lo que sea técnico o táctico me da un poco igual”, añadió el preparador del Zamora Enamora.

Saulo Hernández remarcó que “no dudo ni un segundo de las ganas y el esfuerzo de todos y cada uno de los jugadores. Acabaron absolutamente reventados los pocos jugadores que tenemos, habiendo jugado hace cuatro días, sin rotaciones casi. No quiero quitarle un sólo mérito a ningún jugador pero hay que diferenciar cuando estás dentro, cuando tu cabeza está centrada, y a mi me gustaría ser mejor entrenador y conseguir que eso lo pusieran en práctica siempre mis jugadores”, explicó el entrenador zamorano tras el partido disputado ayer en Logroño.