“Me quedo con los primeros 89 minutos del partido”

El Zamora CF se vio derrotado ayer ante el líder de Primera RFEF que no pudo doblegarle hasta el minuto 90 con un gol de Quiles que arrojó un jarro de agua fría a un equipo rojiblanco que lo pasó muy mal en la primera parte en la que pudo ser goleado, pero supo recuperarse tras el descanso e incluso dispuso de opciones para haber tomado la delantera en el marcador.

El susto se vivió durante la celebración del gol cuando cedió la valla publicitaria y varios aficionados se precipitaron al suelo. El incidente se saldó con varios heridos leves y tres de ellos necesitaron atención médica.

Sorprendió ayer Yago Iglesias dejando en el banquillo a Carlos Ramos, tal vez buscando un factor sorpresa para colocar a Luque como medio centro y en la portería continuaba Jon Villanueva ante la segunda jornada consecutiva de ausencia “por causas desconocidas” de Pau Torres.

El partido se inició con dominio territorial gallego, pero el Zamora poco a poco se acostumbró a jugar en campo contrario aunque sus únicos recursos ofensivos pasaban por lanzamientos desde muy lejos que no encontraban puerta. Casi la encontró, sin embargo, De Camargo en una primera acción por la izquierda que culminó con un centro chut que desvió Villanueva e instantes después el mismo delantero deportivista obligaba al portero del Zamora a realizar una gran estirada para evitar el gol por la escuadra. El acoso deportivista continuó en un córner en el que Jaime se quedó solo en el segundo palo pero Villanueva volvió a cubrir bien la portería y evitó un gol cantado. Y el Deportivo se hizo el dueño y señor del encuentro encerrando constantemente a los de Yago Iglesias en su área.

El Zamora sobrevivía como podía pero mientras mantuviese su puerta imbatida todo iba bien porque podía llegar un contragolpe como el que llevó Jon Rojo por la izquierda culminando en un potente centro chut que intentaron rematar hasta tres jugadores zamoranos, pero ninguno lo consiguió.

Porque el chubasco de ocasiones gallegas no cesaba y Quiles la tuvo en una bolea que se estrelló en la cepa del poste. Y al descanso, la afición zamorana se felicitaba por el buen resultado que suponía un empate, dadas las circunstancias.

La segunda parte comenzó con una cabalgada de Kepa que terminó caído dentro del área, pero el árbitro no quiso pitar el penalti que le reclamó el jugador vasco. La cosa parecía haberse equilibrado algo más y el Deportivo no era ahora tan temible como en la primera parte. El Zamora encontraba mucho mejor los caminos del ataque partiendo de los avances por la banda para buscar disparos desde la frontal . Y la afición comenzó a corear el “Vamos mi Zamora....”. Yago Iglesias no se lo pensó mucho y comprendió que necesitaba algo más de toque en el centro del campo y los disparos precisos desde lejos de Carlos Ramos.

Y la afición comenzó a creerse que el partido hasta podía ganarse, con un Deportivo encerrado mucho tiempo en su área y “mareando el balón” como único recurso en ataque ante la doble línea defensiva que le planteaban los rojiblancos.

Borja Jiménez, entrenador blanquiazul no lo veía claro, y metió en el campo a Calavera por un De Camargo que se había agotado visiblemente. Pero el Deportivo no encontraba la forma de hacerle daño a los rojiblancos. Y el partido se fue enfriando, como el ambiente, tal vez porque los dos equipos daban por bueno el empate aunque tuvo la suya Juergen en un disparo desde dentro del área que salió fuera por muy poco. Fue el aviso de una nueva acción, con el tiempo ya finalizado, en la que Juergen se quedó sólo ante Villanueva que tardó en salir y su vaselina la remató a puerta vacía Quiles.

El entrenador coruñés del Zamora CF, Yago Iglesias, no dudó al afirmar al final del encuentro que “no hemos sacado nada si nos quedamos solo con ese último minuto del partido porque no puntuamos, pero me quiero quedar con los 89 minutos anteriores”, y recalcó que “el Zamora ha planteado un partido valiente, en la línea en la que veníamos. En el segundo tiempo el Zamora, por momentos ha sido superior e incluso ha merecido en alguna jugada marcar gol. Pero esto es fútbol, esto va de meter goles y el Deportivo está en la primera posición por algo”. Iglesias reconoció también que sabía desde antes de comenzar el partido que el Dépor ha conseguido muchos puntos en los minutos finales de los partidos y “sabíamos que teníamos que estar concentrados durante los 95 minutos que pudiera durar el encuentro y al final, en la última jugada, en el único desajuste que tuvimos nos marcan. Es mérito del rival por la capacidad de sus jugadores y esa calidad que tiene en los metros finales”.

Yago Iglesias, tras comentar el partido con sus técnicos como con los del Deportivo, hizo una lectura “muy positiva” porque “estamos en crecimiento, nosotros tenemos 18 jornadas por delante y hay que mejorar. Viendo la clasificación de cada uno, antes de comenzar el encuentro, todo el mundo apostaría por una victoria del Deportivo y, seguramente, por goleada. Pero una vez jugado el partido, el Zamora ha demostrado, como ya dije en la previa que no le tenemos miedo a nadie, respeto sí, pero miedo, a nadie, y tampoco nos creemos inferiores a ningún equipo. Y hoy se ha demostrado”. Pese a todo, Iglesias reconoce que no es lo mismo “sumar de tres y seguir trabajando, pero si vamos a perder, que sea perder así y ante este tipo de rivales, Hay muchos brotes verdes, muchas lecturas positivas con las que vamos a seguir creciendo”, añadió.