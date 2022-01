El San Lorenzo salió derrotado de su visita al Linko de Ávila, y afronta la semana en la séptima posición. El encuentro no comenzó bien para los morados que ya en el minuto 18 perdió 2-0, resultado con el que se alcanzó el descanso. El reinicio no fue mucho mejor, y Alonso ampliaba su renta para desesperación zamorano que, no obstante, siguió empujando y puso el 3-1, obra de Rodrigo. Mientras, la Toresana no tuvo partido y su enfrentamiento ante el Fútbol Peña, actual líder, quedó aplazado.