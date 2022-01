El nuevo jugador del Zamora CF Alvaro Molina reconoció este martes que la gestión de su baja con el Tudelano fue complicada porque tenía contrato en vigor aunque añadió que “hablamos de venir a Zamora y no me lo pensé porque, familiarmente, también me interesaba. Creo en el proyecto de este club y no había mucho que pensar. Era la mejor oportunidad para seguir creciendo y me decanté por la propuesta de juego del míster, el estar en casa”. Molina es un jugador que es capaz de adaptarse a cualquier posición de la defensa aunque reconoce que “mi posición ideal es la de central aunque hay veces que he tenido que jugar en los dos laterales e incluso pudeo actuar como pivote defensivo si fuera necesario, pero aportaré donde el míste me necesite”. El jugador charro se formó en la UD Salamanca, para ir al Rayo Vallecano donde estuvo tres temporadas, para pasar a Leganés, Alcobendas, Las Rozas y en Melilla el pasado año. “Llevo siguiendo al Zamora mucho tiempo aunque siempre ha sido una relación de amor y odio porque no se daban las circunstancias por una u otra parte para venir aquí. Me gusta la propuesta que está llevando en las últimas jornadas y la dinámica de tres victorias seguidas”.