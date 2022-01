El Seguros Bilbao Taller Central Diesel cerró la primera vuelta con dos triunfos, tras recuperar la jornada aplazada en diciembre. Los zamoranos se enfrentaban con los dos últimos clasificados de la tabla y como era previsible, sacaron ambos compromisos adelante, aunque con más dificultades de las previstas. El primero de sus rivales fue el conjunto pucelano de Aldeamayor, que pese a ser el farolillo rojo de la clasificación, puso en aprietos a un Zamarat bastante relajado que fue por detrás en el marcador hasta casi el final del tercer periodo. Los “orangeblack” no se encontraron cómodos en ataque y tuvieron que crecer desde la defensa para darle la vuelta a un resultado que no les era favorable. Una reacción que llegó en la parte final del tercer cuarto y tuvo su continuidad en el periodo definitivo para cerrar un triunfo trabajado ante un rival que causó una buena sensación. Tras este partido, el Seguros Bilbao Taller Central Diesel rendía visita a los segovianos del C.D. Base, contando con las bajas seguras de dos de los integrantes de su quinteto titular. Valdivia y Deus no podían ser de la partida pero una salida arrolladora por parte de los zamoranos, pronto ponía la tranquilidad en el seno de la expedición. Los de Campos manejaban ventajas por encima de los diez puntos y las rotaciones tampoco hacían peligrar el triunfo y al descanso, 17 puntos de renta, en los mejores minutos del Zamarat esta temporada. Tras la reanudación, otro arreón visitante permitió alcanzar la máxima diferencia (+24) a favor del Seguros Bilbao Taller Central Diesel que relajó bastante sus prestaciones, sobre todo en el último periodo, permitiendo a su oponente, maquillar el resultado final (66-80). De nuevo un gran Niang con 29 puntos lideró el ataque de los naranjas, bien secundado por Diop con 18 y Kasse con 11. Por parte de los locales, Barroso y Miguel, fueron sus estiletes ofensivos, aunque insuficientes para doblegar a su rival.

Lo más positivo de estos dos duelos ha sido la recuperación de un Talla Niang que había cerrado el año con malas sensaciones y el paso delante de un Diop que poco a poco ha ido creciendo en protagonismo y será pieza importante en los próximos encuentros. Con estos triunfos, y a falta de que Filipenses recupere el encuentro que tiene aplazado, los zamoranos cerraran la primera vuelta en tercera posición, a un triunfo de los líderes y con todo por decidir. El mes de Febrero se antoja como clave para determinar la suerte del Seguros Bilbao Taller Central Diesel, con duelos directos que marcaran el devenir de los chicos del Zamarat en su lucha por recuperar la categoría perdida la temporada pasada.